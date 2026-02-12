James Van Der Beek: ¿qué es el cáncer colorrectal, la enfermedad que padecía el actor?; conoce sus principales síntomas

El pasado 11 de febrero se dio a conocer el fallecimiento del actor James Van Der Beek, conocido por su papel en la serie “Dawson’s Creek”.

Por medio de Instagram, la cuenta oficial del actor anunció que James murió “pacíficamente”.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana […] Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia”, se lee en la publicación.

Aunado a ello, la familia pidió “privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

“Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo”, añadió.

El actor enfrentaba cáncer colorrectal, una enfermedad que se ha convertido en una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial.

Foto: Instagram

¿Qué es el cáncer colorrectal?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer colorrectal es un tipo de cáncer que afecta al colon (intestino grueso) o al recto. Es uno de los tipos más frecuentes de cáncer en todo el mundo. Puede causar daños graves y la muerte.

Esta enfermedad ocurre cuando hay cambios en su material genético (ADN). Estos cambios también se conocen como mutaciones o variantes. A menudo, los cambios genéticos que conducen al cáncer colorrectal ocurren durante la vida y se desconoce la causa exacta. Pero ciertos cambios genéticos que aumentan su riesgo de cáncer colorrectal se heredan, es decir, usted nace con ellos.

Además de la genética, otros factores, incluyendo su estilo de vida y el medio ambiente, pueden afectar su riesgo de cáncer colorrectal.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer colorrectal?

Es posible que el cáncer colorrectal no siempre causan síntomas, especialmente al principio. Si tiene síntomas, podrían incluir:

Diarrea

Estreñimiento

Sensación de que el intestino no se vacía por completo

Sus heces son más delgadas o tienen una forma diferente a la habitual

Sangre (ya sea de color rojo brillante o muy oscuro) en las heces

Dolores frecuentes por gases, hinchazón, plenitud o calambres

Pérdida de peso sin motivo aparente

Fatiga

