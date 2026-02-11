Hollywood se encuentra de luto tras la muerte de James Van Der Beek. Reconocido por su papel en la serie "Dawson's Creek", el actor falleció la mañana de este 11 de febrero tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales, con un devastador mensaje que su familia publicó y en el que pidieron privacidad para superar estos difíciles momentos.

Minutos más tarde, las plataformas se llenaron de mensajes de actores, famosos y fans para dar el último adiós al inolvidable Dawson.

Uno de los primeros en reaccionar fue Chad Michael Murray, con quien Va Der Beek compartió créditos en la serie de los 90.

Murray no sólo se dijo sumamente afectado por la partida del histrión, también lo describió como un ser de luz que inspiró a muchos:

"James era un gigante. Sentimos mucho por lo que están pasando. Sus palabras, arte y humanidad nos inspiraron a todos, él nos inspiró a ser mejores en todos los sentidos. Dios los bendiga", escribió.

Melissa Joan Heart, por su parte, publicó algunas imágenes de cuando trabajaron juntos en la serie "Clarissa lo explica todo"; incluso, reveló que fue con él con quien vivió su primer beso:

¡Estoy desconsolada al escuchar que James ha muerto! Fue realmente un buen tipo, un gran padre, un gran actor maravilloso y siempre será mi primer beso en la pantalla. Se fue demasiado pronto, pero dio una pelea tremenda".

La hija de Bruce Willis, Rummer, también hizo uso de sus redes para despedir a James. Ambos mantenían una estrecha amistad, a tal grado que Willis lo consideraba como su hermano mayor.

“Soy muy afortunada de haberte tenido en mi vida durante tanto tiempo. James fue un ejemplo a seguir como esposo, padre y hermano mayor (para mí).Estoy muy agradecida de haber presenciado su amor, respeto y cariño mutuos. Les envío todo mi amor y luz”, expresó.

Rummer Willis se dijo devastada por la partida de su mejor amigo. Foto: Captura de pantalla.

Bussy Phillips, estrella de "Dawson's Creek" se dijo con el corazón roto y mandó sus condolencias a la familia.

"James Van Der Beek fue uno entre un billón y siempre se le echará de menos. Estoy tan triste. Él era mi amigo y lo amaba y estoy muy agradecida por nuestra amistad todos estos años".

Jennifer Garner, Sarah Michael Gellar y Eiza González también se pronunciaron al respecto, esta última aprovechó para solidarizarse con todas las personas que se enfrentan al cáncer.

James, según reveló su círculo cercano, pasó sus últimos días en compañía de su esposa y sus seis hijos. A pesar de su diagnóstico nunca dejó de ver la vida con alegría y esperanza; incluso, se convirtió en portavoz para la detección temprana del cáncer.

