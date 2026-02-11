Más Información

La familia de atraviesa un momento de duelo tras la muerte del actor. En medio de la despedida, su esposa, , compartió un mensaje en redes sociales y difundió un enlace para solicitar apoyo económico ante la difícil situación que enfrenta junto a sus hijos.

A través de su cuenta de Instagram, Kimberly anunció este 11 de febrero el fallecimiento del protagonista de "Dawson’s Creek": con una forografía donde aparece mirando a la cámara con gesto sereno mientras la luz del sol ilumina parte de su rostro.

En el texto se incluyó que cuando la familia se sienta preparada, compartirán más sobre los deseos del actor y su legado. “Por ahora pedimos privacidad mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, escribió.

Van Der Beek, de 48 años, fue diagnosticado con cáncer colorrectal en 2023, enfermedad que hizo pública un año después. Desde entonces utilizó sus redes sociales para crear conciencia sobre el padecimiento y acompañar a otros pacientes desde su experiencia.

Kimberly Van Der Beek solicita apoyo económico

Además del mensaje de despedida, Kimberly difundió en sus historias de Instagram un enlace a una campaña de recaudación de fondos creada, según explicó, por amigos cercanos de la familia.

En la página de GoFundMe se detalla que, durante la enfermedad del actor, la familia no solo enfrentó el impacto emocional. Además, se señala que Van Der Beek dejó a su esposa y seis hijos, y que ahora la prioridad es garantizar su estabilidad.

“Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera (…) El apoyo de amigos, familiares y la comunidad marcará una gran diferencia en el camino que les espera”, se lee en la descripción.

La campaña especifica que los fondos recaudados se destinarán a cubrir gastos básicos, facturas médicas y la educación de los niños. Hasta las 16: 16 horas, la colecta sumaba 358 mil 730 dólares de una meta de 750 mil.

James Van Der Beek se consolidó como una de las figuras televisivas más populares de finales de los años 90 y principios de los 2000, tras interpretar a Dawson Leery en la serie juvenil "Dawson’s Creek", que se mantuvo al aire durante seis temporadas.

