El jazz es un género musical que ha dado grandes nombres entre las cantantes mexicanas, por ejemplo, Magos Herrera, Betsy Pecanins, Elizabeth Meza, Iraida Noriega, por mencionar algunas; pero en octubre pasado México tuvo que despedir a una de ellas, alguien que dejó profunda huella no sólo en el ambiente musical también entre sus colegas, Verónica Ituarte, por lo que ahora buscan rendirle un homenaje haciendo lo que a ella más le gustaba, dando un concierto.

Para Iraida Noriega era importante hacerle un homenaje a Ituarte, sobre todo uno donde participen otras exponentes del género, ya que se consideran una comunidad o una tribu donde todas se apoyan y colaboran.

“Por eso en el momento en que alguien de la tribu parte, la respuesta casi orgánica es ‘¡cantemos!’, algo que desde noviembre teníamos intención de hacer, pero no encontrábamos salas o dónde hacerlo, así que hubo que esperar. Siento que es un ritual necesario para acomodarnos en el hueco que queda, poque sí se queda un vacío, y al mismo tiempo es celebrar lo que nos deja”, expresó Iraida.

Es por eso que el día de mañana a las 19 horas, se llevará a cabo en el Auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes (CENART), el concierto Eternamente, Homenaje a Verónica Ituarte, en el cual participarán Ingrid Beujean, Amelia Sierra, Leika Mochán, Eduardo Piastro, Claudia Arellano, Hugo Leyva, Martín Arista, la banda de Lalo Méndez, el grupo base de Verónica compuesto por Baldomero Jiménez, Arturo Luna y Luis Miguel Costero, además de la propia Iraida Noriega.

La intérprete explicó que desde su sentir, el hecho de cantar los temas que Ituarte compuso y tenerla presente, es una forma de resignificar ese vacío del que hablaba, el cual tratarán de llenar con su legado tanto en la música como en la docencia.

“A inicios de los 90 Verónica ya era un referente entre las cantantes de jazz, ella ya venía colaborando con maestros como Juan José Calatayud, además de que siempre estaba presente en todos los circuitos jazzísticos; incluso en esa época yo entré de oyente en la Escuela Superior de Música y ella ya estaba como docente, hasta noviembre del año pasado estuvo haciendo esa labor, hay tres décadas en que varias generaciones de cantantes pasaron por la instrucción y formación que Vero les dio”.

Noriega explicó que en este concierto todos los participantes interpretarán, acompañados de la banda de Verónica Ituarte, además de la de Lalo Méndez, los temas más representativos del repertorio de la homenajeada, por ejemplo, a ella le tocará interpretar la canción Mujer herida, la cual habla de la situación de las mujeres en Medio Oriente, por lo cual tenía especial significado para la también compositora.

“Lo que más apreció de Verónica, en un tono casi filosófico, una cualidad muy hermosa de ella es que a la edad que deja su cuerpo (68 años), siempre mantuvo la mirada y la inocencia de niña para aproximar la música, la vida, la amistad, a los demás, probablemente esto es lo que más me conmueve y admiro de ella, porque siento que lo más difícil de crecer y madurar, es conservar esta mirada de recién llegada”, expresó Iraida Noriega.

