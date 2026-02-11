Más Información

Brozo y Loret asisten al “banquete más lujoso de México” en la Suprema Corte; critican falta de austeridad de ministros

Brozo y Loret asisten al “banquete más lujoso de México” en la Suprema Corte; critican falta de austeridad de ministros

Adulta mayor confunde carrito de supermercado con el de Rihanna; reacción de la cantante se viraliza

Adulta mayor confunde carrito de supermercado con el de Rihanna; reacción de la cantante se viraliza

¿Qué se celebra hoy, 11 de febrero?; descubre las efemérides de este miércoles

¿Qué se celebra hoy, 11 de febrero?; descubre las efemérides de este miércoles

Poncho de Nigris explota contra Gabriel Cuevas y lo corre de “Ring Royale”; reportero amaga con denuciar al regiomontano

Poncho de Nigris explota contra Gabriel Cuevas y lo corre de “Ring Royale”; reportero amaga con denuciar al regiomontano

De fan a arbusto en el Super Bowl LX; joven revela cómo logró aparecer en el show de medio tiempo

De fan a arbusto en el Super Bowl LX; joven revela cómo logró aparecer en el show de medio tiempo

Un recorrido cotidiano colocó a la cantante en tendencia en redes sociales. La artista fue captada mientras realizaba una compra en un supermercado de Los Ángeles, donde un detalle durante su visita detonó un video viral en X.

Las imágenes, que comenzaron a circular en la plataforma antes conocida como Twitter, muestran a la intérprete de “Diamonds” vestida de negro, acompañada por su equipo de seguridad y su chef personal, mientras seleccionaba productos como papas, uvas y bananas en un establecimiento local.

Sin embargo, no fue su presencia en el supermercado lo que impulsó la conversación digital, sino el momento en que una mujer mayor tomó por error el carrito de supermercado de la cantante tras confundirlo con el suyo.

Ante la situación, Rihanna no confrontó a la mujer; al percatarse de la confusión, sino que sólo sonrió y continuó su recorrido por los pasillos hasta completar su compra. Esa reacción concentró la mayoría de los comentarios entre los usuarios y posicionó el video viral como uno de los más compartidos del día.

Lee también:

Redes reaccionan al video viral de Rihanna

Como era de esperarse, la difusión de la grabación generó una ola de mensajes en redes, donde varios usuarios destacaron la escena y el hecho de verla realizar personalmente su compra en el supermercado.

Además, hubo quienes dejaron comentarios como:

  • “Una multimillonaria comprando su propia comida y encima eligiendo sus verduras.”
  • “Qué tierna y la sra pensando que su ‘seguridad’ es el marido de la sra. Rihanna.”
  • “¿En USA no conocen guantes para no tocar toda la fruta y verdura?”
  • "¿Te imaginas ir al supermercado a comprar y encontrarte a Rihanna eligiendo sus verduras?"

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]