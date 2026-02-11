Adulta mayor confunde carrito de supermercado con el de Rihanna; reacción de la cantante se viraliza

Un recorrido cotidiano colocó a la cantante Rihanna en tendencia en redes sociales. La artista fue captada mientras realizaba una compra en un supermercado de Los Ángeles, donde un detalle durante su visita detonó un video viral en X.

Las imágenes, que comenzaron a circular en la plataforma antes conocida como Twitter, muestran a la intérprete de “Diamonds” vestida de negro, acompañada por su equipo de seguridad y su chef personal, mientras seleccionaba productos como papas, uvas y bananas en un establecimiento local.

lloro una señora confundiendo su carrito del supermercado con el de RIHANNA 😭 pic.twitter.com/f90qJrN0wn — ؘjuandi (@poxelse) February 11, 2026

Sin embargo, no fue su presencia en el supermercado lo que impulsó la conversación digital, sino el momento en que una mujer mayor tomó por error el carrito de supermercado de la cantante tras confundirlo con el suyo.

Ante la situación, Rihanna no confrontó a la mujer; al percatarse de la confusión, sino que sólo sonrió y continuó su recorrido por los pasillos hasta completar su compra. Esa reacción concentró la mayoría de los comentarios entre los usuarios y posicionó el video viral como uno de los más compartidos del día.

Redes reaccionan al video viral de Rihanna

Como era de esperarse, la difusión de la grabación generó una ola de mensajes en redes, donde varios usuarios destacaron la escena y el hecho de verla realizar personalmente su compra en el supermercado.

Además, hubo quienes dejaron comentarios como:

“Una multimillonaria comprando su propia comida y encima eligiendo sus verduras.”

“Qué tierna y la sra pensando que su ‘seguridad’ es el marido de la sra. Rihanna.”

“¿En USA no conocen guantes para no tocar toda la fruta y verdura?”

"¿Te imaginas ir al supermercado a comprar y encontrarte a Rihanna eligiendo sus verduras?"

