Sheinbaum anuncia reorientación de 2 mil millones de pesos para Cultura

Óscar Murillo inunda con su pantano a la CDMX

Prostitución y poder en la nueva novela de Piñeiro

Comisión de Cultura y Cinematografía: reprobada por baja productividad

“No sé si hay esperanza para Gaza”: Pankaj Mishra, escritor

Otorgarán la Presea Cervantina 2025 a Huemanzin Rodríguez

Un par de conmovedoras fotografías en redes sociales; así fue como decidió compartir con sus millones de seguidores uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su primera hija, el tercero junto a su pareja A$AP Rocky.

Hace apenas unos minutos, la intérprete de “Diamonds” decidió presentar a su pequeña al mundo y las imágenes, de inmediato, se convirtieron en tendencia.

En una de las postales aparece la cantante sosteniendo a la recién nacida en brazos, mientras la mira tiernamente y la mantiene cerca de su pecho. Mostrando así, uno de los momentos más íntimos entre madre e hija.

Junto a la foto, Rihanna decidió compartir algunos detalles de la llegada de la nueva integrante de su familia, como la fecha exacta del nacimiento: 13 de septiembre, y unos pequeños guantes de box rosas, un guiño al peculiar nombre: Rocki Irish Mayers.

Rihanna y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su primer hijo, RZA Athelston, en 2022 y, un año después, recibieron al pequeño Riot Rose.

La originaria de Barbados anunció su embarazo en la pasada gala del MET, sorprendiendo al mundo entero y desatando diversas reacciones.

La cantante enterneció las redes sociales con la primer fotografía de su hija Rocki. Foto: Instagram.
