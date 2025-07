Rihanna apareció con sus tres hijos en el estreno de "Los Pitufos" de Paramount Pictures en Los Ángeles, California, la cantante traía de la mano a los pequeños Riot Rose Mayers y RZA Athelston Mayers, y en su vientre al tercer bebé que viene en camino.

La cantante barbadense pone voz a la Pitufina en la versión original de esta nueva cinta de animación de los pequeños seres azules que creó el belga Peyo en 1958 con el nombre de Schtroumpfs.

Será el cuatro largometraje con las aventuras de los pitufos y en esta ocasión Papá Pitufo (John Goodman) es secuestrado de forma misteriosa por los malvados brujos Razamel y Gargamel.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP.

Dirigida por Chris Miller ("Puss in Boots"), llegará a los cines de todo el mundo entre el 16 y el 18 de julio.

En junio de 2025, la cantante asistió al preestreno mundial de la película de animación "Los Pitufos" junto a su pareja, ASAP Rocky, en esa ocasión habló de su personaje.

"Me gusta Pitufina porque es muy trabajadora como yo, una mujer de retos. No le teme a nada ni a nadie. Es una líder. Me identifiqué mucho con Pitufina y me alegra oír mi voz salir de su avatar hoy", dijo entonces a la prensa.

