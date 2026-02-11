Vacuna contra el sarampión; ¿cuáles son los efectos secundarios de la inyección?

Ante el repunte en casos de sarampión en México con 2 mil 467 casos confirmados del 1 de enero al 9 de febrero, según la Secretaría de Salud (Ssa); autoridades anunciaron el refuerzo de la vacuna en varios puntos del país.

De acuerdo con cifras oficiales, el grupo más afectado por esta enfermedad durante el 2025 y lo que va de 2026, es el de los niños de cero a nueve años. Por ello es importante aplicar la vacuna, ya que es la forma más efectiva de prevenir el contagio de este virus.

Asimismo, debido a la implementación de módulos de vacunación, este refuerzo continúa generando dudas y, entre las más comunes se encuentran los efectos secundarios de la inyección.

Los casos de sarampión en México van en aumento. Foto: Especial

¿Cuáles son los efectos secundarios de la inyección?

La aplicación de la vacuna es segura y los efectos secundarios posteriores a su aplicación son mínimos:

Dolor o enrojecimiento en el sitio de aplicación, que puede durar de 48 a 72 horas y desaparecer con el paso de las horas.

en el sitio de aplicación, que puede durar de 48 a 72 horas y desaparecer con el paso de las horas. Malestar general de dos a tres días posteriores a su aplicación (escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos o fiebre).

de dos a tres días posteriores a su aplicación (escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos o fiebre). Aparición de sarpullido leve.

El sector salud aplicó 14 millones 297 mil 330 dosis de vacunas contra el sarampión a nivel nacional del 1 de enero de 2025 al 6 de febrero de 2026. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

¿Si tengo la vacuna contra el sarampión me puedo contagiar?

Según la Clínica Mayo, este escenario es poco común sin embargo, algunas personas pueden contraer sarampión después de estar completamente vacunadas. Además, la institución señala que en este pequeño número de pacientes, los síntomas tienden a ser leves.

¿Cuáles son los principales síntomas del Sarampión?

Los síntomas del sarampión pueden aparecer entre 10 y 14 días después del contagio:

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo

