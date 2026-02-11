Alineación de seis planetas; consejos prácticos para observar el espectáculo cósmico

Este 2026 la alineación de seis planetas es uno de los fenómenos astronómicos más esperados y, durante el mes de febrero los amantes del cielo nocturno disfrutarán de un espectáculo único.

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, la alineación de los seis planetas tendrá lugar durante la última semana de febrero y alcanzará su pico de visibilidad el día 28.

Este espectáculo cósmico es conocido por permitir la observación de varios planetas casi en una misma franja del firmamento, creando una escena única que será difícil de olvidar. Si quieres disfrutar al máximo esta experiencia, aquí te compartimos consejos prácticos para no perder detalle durante la observación.

Ubicación de los planetas en el paisaje. Foto: Star Walk

¿Qué es la alineación de seis planetas?

También conocida como alineación planetaria, ocurre cuando varios planetas del Sistema Solar parecen situarse en una misma línea desde la perspectiva de la Tierra. Cabe señalar que no están perfectamente alineados en el espacio, sino que visualmente se agrupan en el cielo, generando un fenómeno atractivo tanto para la comunidad astronómica como para los amantes de la fotografía.

En una alineación de seis planetas, generalmente pueden observarse cuerpos como Venus, Marte, Júpiter y Saturno a simple vista, mientras que otros pueden requerir binoculares o telescopios.

Te decimos los mejores consejos para la observación de la alineación planetaria. Foto: Pixabay

Mejores consejos para observar la alineación planetaria

Para aprovechar este espectáculo cósmico, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Busca un lugar con poca contaminación lumínica: Alejarte de la ciudad mejora considerablemente la visibilidad. Zonas como bosque, playas o áreas elevadas son ideales para observar la alineación de planetas.

Revisa el horario exacto: Consulta aplicaciones o sitios especializados en astronomía para conocer la hora precisa en la que los planetas serán visibles en tu región. El amanecer o el atardecer suelen ser momentos clave.

Usa aplicaciones móviles: Herramientas como mapas estelares digitales ayudan a identificar cada planeta en tiempo real, facilitando la experiencia, especialmente si eres principiante.

Lleva binoculares o telescopio: Aunque algunos planetas brillan intensamente, otros pueden requerir apoyo óptico. Un telescopio básico puede revelar detalles sorprendentes como anillos o tonalidades.

Permite que tus ojos se adapten: Recuerda que tus ojos necesitan de 15 a 20 minutos para adaptarse a la oscuridad y captar mejor el fenómeno, así que evita mirar el celular constantemente.

