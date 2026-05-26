A 17 kilómetros de la frontera con México, elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, encontraron un laboratorio de producción de cocaína, donde fueron detenidas siete personas.

En un parte informativo preliminar, se dio a conocer que el narcolaboratorio se halló en una residencia de la comunidad Zanjón San Lorenzo, Ayutla, del departamento de San Marcos, Guatemala, ubicado a 17 kilómetros del puerto fronterizo Suchiate II, de Suchiate, el municipio más austral de México.

Durante el operativo, los soldados decomisaron varios fusiles de asalto, cargadores, cartuchos de diferentes calibres vehículos y varios kilogramos de cocaína que se embalaba en el lugar.

Autoridades decomisaron varios fusiles de asalto, cargadores y cartuchos de diferentes calibres. Foto: Especial.

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En la residencia se localizaron varios hornos de microondas, básculas, equipo para embalar, varias sustancias químicas y varios kilogramos de cocaína con las siglas GMC, cantidad que no ha sido pesada y valorada por los agentes de investigación.

Los baños, cuartos y otros espacios de la residencia eran usados para la elaboración de la cocaína.

Varias zonas de la residencia era ocupadas para la elaboración y el resguardo de la droga. Foto: Especial.

Los siete hombres detenidos, la droga, las armas y otros enseres que se usaban en el narcolaboratorio, serán trasladados hacia Ciudad de Guatemala.

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La PNC dio a conocer que este operativo responde al combate en contra del crimen organizado internacional. “Estas acciones forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Guatemala en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, fortaleciendo la seguridad y el Estado de derecho en el país”.

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