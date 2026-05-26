París. Un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina y el Caribe, México incluido, permitió la incautación de 3 mil 308 armas de fuego ilegales y 56 toneladas de drogas, además de la detención de más de 8 mil 700 personas vinculadas al tráfico de armas, narcotráfico y otros delitos, informó este martes la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La operación, denominada ‘Orca XI’, se desarrolló durante seis semanas, entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2025 en países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó en un comunicado Interpol, con sede en Lyon (Francia).

Además de las armas decomisadas, las fuerzas de seguridad se incautaron de cerca de 200 mil municiones, 256 mil 25 dólares en efectivo y 210 vehículos, indicó Interpol al señalar que el tráfico ilícito de armas en la región está estrechamente vinculado con otras actividades criminales, como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos cibernéticos.

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Durante la operación, 10 de los países participantes decomisaron 6.9 toneladas de cocaína, 9.3 toneladas de pasta base de cocaína, 38.5 toneladas de marihuana, 2 toneladas de metanfetamina, 11 kilogramos de ketamina y más de 659 mil plantas de coca.

El secretario general de Interpol, el brasileño Valdecy Urquiza, afirmó que las armas retiradas de circulación y las cantidades de droga incautadas representan "un progreso real en la lucha contra el crimen organizado".

🚨 3,300 illegal firearms, 56 tonnes of drugs seized in the Americas



Operation Orca XI, which led to more than 8,000 arrests, was conducted across 20 countries in Central America, South America and the Caribbean 🌎



Officers also seized nearly 200,000 rounds of ammunition, USD… pic.twitter.com/5srBnbv094 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 26, 2026

Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert R. Ramdin, sostuvo en el comunicado que la operación demuestra que "la cooperación internacional y el intercambio de información dan resultados».

Entre los casos destacados, Colombia reportó la detención de 22 personas investigadas por financiación del terrorismo y tráfico de armas, mientras que en Panamá dos sospechosos fueron arrestados por contrabando de armas mediante sistemas de mensajería y correo.

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En Brasil, las autoridades desmantelaron una red criminal dedicada al narcotráfico y posesión ilegal de armas.

En Chile, una investigación permitió arrestar a tres personas y decomisar 580 kilogramos de drogas valoradas en unos 5.6 millones de dólares, además de nueve pistolas. Las autoridades también congelaron 11 cuentas bancarias vinculadas al lavado de dinero.

En el operativo participaron, además de México, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

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