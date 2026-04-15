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La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) que acompañó los comicios regionales de marzo en Bolivia desplegó a un equipo técnico para seguir la segunda vuelta que se efectuará este domingo en cinco departamentos del país suramericano.
"Durante su trabajo en el país, el equipo de observadores y observadoras de la OEA dará seguimiento a los procesos electorales que se llevarán a cabo en los departamentos de Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija", explicó el organismo en un comunicado de prensa difundido este miércoles.
Los observadores prevén reunirse con autoridades electorales nacionales y departamentales, candidatos, políticos y representantes de la sociedad civil, entre otros, agrega el comunicado.
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La OEA ya acompañó las elecciones regionales y municipales realizadas el pasado 22 de marzo, en las que se votó para elegir a más de 5 mil autoridades, entre gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales para el próximo quinquenio.
Al igual que en las elecciones presidenciales, para ganar las gobernaciones en primera vuelta un candidato debe lograr más del 50% de los votos o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.
En primera vuelta fueron elegidos los gobernadores de Potosí, Pando y Cochabamba.
En Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico del país, se enfrentarán este domingo en las urnas el excandidato vicepresidencial de la opositora alianza Libre Juan Pablo Velasco y el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.
En Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, la segunda vuelta será entre los candidatos de la alianza Patria, la coalición del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y postulantes de otras organizaciones políticas.
En La Paz no habrá balotaje por la renuncia a principios de abril del partido Nueva Generación Patriótica (NGP), que alegó que hubo un "distanciamiento" con su candidato, René Yahuasi.
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Tras el retiro de NGP, que quedó segundo en la votación de marzo con el 9,18%, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó ganador al candidato oficialista, el exalcalde de La Paz Luis Revilla, primero con el 20,02%.
No obstante, Yahuasi ha promovido protestas callejeras y una acción judicial que será tratada este jueves para exigir que haya una segunda vuelta, aunque ya no tiene partido con el cual postular.
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