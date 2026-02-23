Más Información

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Sedena abate a “El Mencho”; duró una década prófugo

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

CJNG, presente en todo México y 40 países

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

Encuesta: Morena mantiene ventaja en intención de voto para 2027

La mañanera de Sheinbaum, 23 de febrero, minuto a minuto

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (), Albert R. Ramdin, expresó este lunes su solidaridad con México, tras el operativo del domingo que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes, “”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ().

En un mensaje en X, Ramdin dijo que desde la OEA, “seguimos con atención los acontecimientos recientes en México y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo mexicano frente a los desafíos que enfrentan en su combate a la transnacional y el tráfico ilícito de drogas”.

El secretario general de la OEA señaló que “la dimensión de este problema para nuestro Hemisferio es significativa y exige respuestas firmes, coordinadas y sostenidas”.

Indicó que la OEA “ha desarrollado a lo largo de los años instrumentos, mecanismos y espacios de cooperación para enfrentar amenazas complejas: desde la protección de infraestructuras críticas y el fortalecimiento de capacidades institucionales, hasta el trabajo coordinado contra la delincuencia organizada transnacional y otras amenazas a la ”.

Aseguró que “el fortalecimiento del Estado de Derecho, la cooperación regional y la acción conjunta son pilares esenciales para preservar la estabilidad y la paz en nuestras sociedades”.

México, dijo Ramdin, “ha sido siempre uno de nuestros socios más activos en esta agenda, y desde la Secretaría General le expresamos nuestro respaldo y reconocimiento en esta tarea”.

“El Mencho” fue abatido el domingo en un operativo federal en , Jalisco. De acuerdo con la información oficial, 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de líder del CJNG.

También perdieron la vida unos 30 integrantes del . Además, fueron detenidos unos 70 integrantes del crimen organizado.

