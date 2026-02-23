Más Información

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Sedena abate a “El Mencho”; duró una década prófugo

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya confirmó la identificación del cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes , así como de los otros presuntos integrantes de la delincuencia organizada que fueron abatidos durante el operativo federal.

El funcionario detalló que la autoridad ministerial federal cuenta con la confirmación oficial de las identidades.

“La Fiscalía General de la República ha confirmado que sí, ya los tienen identificados y confirmados”, señaló.

¿Quiénes fueron los abatidos junto a "El Mencho?

Al ser cuestionado sobre el perfil de los dos hombres que acompañaban al líder del , García Harfuch explicó que formaban parte de su círculo de seguridad, y que uno de ellos ocupaba un cargo de mando dentro de la estructura criminal.

“Eran personal de su seguridad o de su seguridad cercana. La otra persona que pierde la vida en sí era un mando de la organización”, precisó.

Respecto al destino de los restos, el titular de Seguridad indicó que, conforme a los procedimientos habituales, corresponde a los familiares reclamarlos ante la autoridad ministerial.

“Normalmente los reclaman los familiares y se entregan”, puntualizó.

Con ello, el gobierno federal confirmó que la FGR mantiene bajo su resguardo los y continúa con las diligencias correspondientes derivadas del operativo.

