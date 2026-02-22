Más Información

Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

Tras darse a conocer la muerte de después de un operativo en Jalisco, el embajador de Estados Unidos en México, , reconoció al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por esta acción.

El embajador indicó Estados Unidos "se mantienen firmes junto a México en esta responsabilidad y esfuerzo compartidos".

"Reconozco al Gobierno de México y a sus fuerzas de seguridad por su profesionalismo y determinación en la operación dirigida contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización narcoterrorista responsable del tráfico de fentanilo y de generar violencia en nuestras comunidades", declaró.

El diplomático estadounidense también expresó su respeto y solidaridad con los funcionarios mexicanos y los elementos de seguridad "que enfrentan a estos grupos criminales todos los días, a menudo con un alto riesgo personal".

Destacó que esta operación subraya una realidad clara: "Las organizaciones criminales que envenenan a nuestra gente y amenazan a nuestras naciones rendirán cuentas".

Añadió que bajo el liderazgo del mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes.

