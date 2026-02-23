Más Información

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Sedena abate a “El Mencho”; duró una década prófugo

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

CJNG, presente en todo México y 40 países

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

Encuesta: Morena mantiene ventaja en intención de voto para 2027

La mañanera de Sheinbaum, 23 de febrero, minuto a minuto

El presidente estadounidense, , afirmó este lunes que México debe “incrementar sus esfuerzos contra los y las drogas”.

En una publicación en su red, Truth Social, Trump se refirió a una entrevista que dio Derek S. Maltz, exdirector de la Administración de Control de Drogas, en Fox News, en la que aseguró que “es un gran día para los estadounidenses”, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “”.

Maltz dijo que “el hombre más buscado en el Hemisferio Occidental, hoy está muerto”, y aseguró que es gracias a que tiene un “liderazgo fuerte” y a que el gobierno de México está “elevando el juego”.

El exfuncionario de la se declaró “muy satisfecho” con los esfuerzos tanto en Estados Unidos como en México, tras considerar que Oseguera era una “amenaza a la ”.

Cuestionado sobre si es seguro viajar a México, Maltz dijo que “no. Es muy peligroso México. Ha sido peligroso desde hace muchos años”. Señaló que “esto es una llamada de atención sobre la tragedia de los ”.

Lo que se está viendo en medios sociales es una muestra, dijo, “del poder y control que tienen los cárteles en México. Están incendiando camiones, instalando en 20 estados. Están incendiando edificios. Es muy peligroso allí”.

El domingo, la portavoz de la Casa Blanca, , dijo que el presidente Trump “elogia y agradece al ejército mexicano su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación” contra Oseguera Cervantez.

La portavoz calificó a “El Mencho” como un “infame narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ()”, y como “uno de los principales objetivos de los gobiernos mexicano y estadounidense, ya que era uno de los principales traficantes de ” en Estados Unidos.

Insistió en que Estados Unidos apoyó al gobierno de México con información de inteligencia.

Hasta ahora, Trump no se ha referido a la muerte de “El Mencho”, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

