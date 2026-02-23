El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que México debe “incrementar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas”.

En una publicación en su red, Truth Social, Trump se refirió a una entrevista que dio Derek S. Maltz, exdirector de la Administración de Control de Drogas, en Fox News, en la que aseguró que “es un gran día para los estadounidenses”, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Maltz dijo que “el hombre más buscado en el Hemisferio Occidental, hoy está muerto”, y aseguró que es gracias a que Estados Unidos tiene un “liderazgo fuerte” y a que el gobierno de México está “elevando el juego”.

El exfuncionario de la DEA se declaró “muy satisfecho” con los esfuerzos tanto en Estados Unidos como en México, tras considerar que Oseguera era una “amenaza a la seguridad nacional”.

Cuestionado sobre si es seguro viajar a México, Maltz dijo que “no. Es muy peligroso México. Ha sido peligroso desde hace muchos años”. Señaló que “esto es una llamada de atención sobre la tragedia de los cárteles mexicanos”.

Lo que se está viendo en medios sociales es una muestra, dijo, “del poder y control que tienen los cárteles en México. Están incendiando camiones, instalando bloqueos en 20 estados. Están incendiando edificios. Es muy peligroso allí”.

El domingo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente Trump “elogia y agradece al ejército mexicano su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación” contra Oseguera Cervantez.

La portavoz calificó a “El Mencho” como un “infame narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, y como “uno de los principales objetivos de los gobiernos mexicano y estadounidense, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo” en Estados Unidos.

Insistió en que Estados Unidos apoyó al gobierno de México con información de inteligencia.

Hasta ahora, Trump no se ha referido a la muerte de “El Mencho”, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.