Washington. Los países miembros de la Junta de Paz han prometido 5 mil millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y comprometido “miles” de soldados para la fuerza internacional de estabilización y la policía local con el fin de mantener la seguridad en el devastado territorio, afirmó este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
En su conferencia de prensa, Leavitt confirmó lo que Trump había dicho el domingo sobre la promesa de los países miembros de la Junta de Paz para destinar 5 mil millones de dólares a los esfuerzos humanitarios y reconstrucción de Gaza, y señaló que se darán más detalles en la reunión inaugural que se realizará este jueves en Washington.
Leavitt dijo que líderes y dignatarios de más de 20 países asistirán a esta primera reunión de la Junta que busca solucionar conflictos mundiales.
"El presidente inaugurará la reunión mañana con un discurso y, de alguna manera, presidirá formalmente el inicio de la cita antes de partir hacia el estado de Georgia", señaló Leavitt.
Leavitt indicó que pronto darán a conocer la lista oficial de participantes al evento, con sede en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano. "Sé que son más de 20 países. Sé que hay mucho interés", indicó.
Leavitt rechazó dar más detalles sobre la fuerza de estabilización para Gaza, e indicó que la información se dará a conocer este jueves.
