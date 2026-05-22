El Cruz Azul y los Pumas empataron (0-0) en el juego de ida de la final del futbol mexicano, por lo que el campeón se definirá el próximo domingo en el estadio Olímpicoa Universitario.

El primer capítulo de la disputa por el título del Clausura 2026 se llevó a cabo en el Ciudad de los Deportes, que se volvió a teñir de celeste por el regreso de la Máquina a la que fuera su casa por tantos años.

Sin embargo, el apoyo de la afición cementera no fue suciente para que el equipo de Joel Huiqui se quedara con la victoria.

A pesar de haber sido el que más propuso, a lo largo de los 90 minutos, el conjunto de La Noria no logró hacerle daño a su rival y se conformó con una igualada sin anotaciones.

Ahora, los del Pedregal tendrán la ventaja de cerrar en CU, donde contarán con el empuje de la afición auriazul para buscar la octava estrella de su historia.

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Cabe recordar que esta es la tercera ocasión que se enfrentan en una final y, hasta el momento, el saldo es de un triunfo para cada club, por lo que el próximo domingo se inclinará la balanza para un lado.

El segundo episodio de la disputa por el campeonato será sumamente especial. El inmueble universitario será una auténtica caldera y ya es un hecho que todos los boletos se vendieron.

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