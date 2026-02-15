Más Información
Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos
Hijos de presuntos capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dólares por año
“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este domingo que los países miembros de la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales destinarán más de 5 mil millones de dólares a "iniciativas humanitarias y de reconstrucción" en la devastada Gaza.
Según Trump, el anuncio formal se realizará durante la primera reunión de la organización, fundada y presidida por el mandatario estadounidense, prevista para la próxima semana en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano.
"El 19 de febrero de 2026, me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5 mil millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza", escribió en su red Truth Social.
afcl/LL
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]