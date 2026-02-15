Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este domingo que los países miembros de la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales destinarán más de 5 mil millones de dólares a "iniciativas humanitarias y de reconstrucción" en la devastada Gaza.

Según Trump, el anuncio formal se realizará durante la primera reunión de la organización, fundada y presidida por el mandatario estadounidense, prevista para la próxima semana en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano.

"El 19 de febrero de 2026, me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5 mil millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza", escribió en su red Truth Social.

