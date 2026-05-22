Cannes.— La bola negra, el filme que Javier Ambrossi y Javier Calvo presentan en la competición de Cannes, recibió ayer más de 15 minutos de aplausos en su pase de gala en el festival, mientras que la crítica internacional alaba la propuesta “cautivadora” del filme.

Los realizadores, emocionados, se abrazaban con todos los miembros de su equipo, desde Penélope Cruz a Guitarricadelafuente o Miguel Bernardeau, ante la mirada de Tilda Swinton.

Las lágrimas asomaron en los ojos de Penélope Cruz, que se fundió en un abrazo con Swinton, Ambrossi y Calvo, que no paraban de agradecer los aplausos del público. Y Guitarricadelafuente hacía pases de toreo entre los ‘oles’ de sus compañeros.

El elenco del filme con Penélope Cruz al centro abrazada por Javier Ambrossi, Lola Dueñas al extremo. Foto: AFP

“Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos los que piensan que vamos a retroceder en nuestra lucha por los derechos LGTBIQ+, tengo malas noticias, porque estamos aquí esta noche con este increíble reparto y equipo”, dijo Ambrossi.

Calvo añadió en la alfombra que La bola negra es una “película queer, grande y ambiciosa, hecha por dos directores queer, maricones y tres protagonistas gays. Ninguno soñamos que fuéramos a protagonizar una película, tener una voz ni mucho menos estrenar en el Festival de Cannes y aquí estamos”.

Y citó una frase de Lorca: “Hay que recordar hacia mañana. Queremos hablar por los que no pudieron hablar, ni vivir ni amar, a los que asesinaron, para que no vuelva a pasar”.

El filme parte de una obra inacabada de Federico García Lorca para construir una historia de tres hombres homosexuales en tres épocas: Carlos (Milo Quifes) en 1932, Esteban (Guitarricadelafuente) en 1935 y Alberto (Carlos González) en 2017.

Miguel Bernardeau y Lola Dueñas también participan en esta película, que cuenta con las colaboraciones de Penélope Cruz y Glenn Close.

Las críticas de medios internacionales reconocen la ambición de la película y las actuaciones de Penélope Cruz y Lola Dueñas, pero también apuntan a un exceso de metraje (algo más de dos horas y media).

El más positivo es The Hollywood Reporter, que señala que "la cautivadora mezcla de sensibilidad pop contemporánea y cine clásico posee una potencia embriagadora que nos transporta en un viaje épico".

"Ya era hora de que tuviéramos una epopeya bélica gay de esta magnitud, profundidad", añade.

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