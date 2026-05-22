Desde Namibia hasta la Antártica. En cada paso, Tania Carmona construyó el camino que la convirtió en la primera latinoamericana en completar los cinco desiertos del Grand Slam Plus. La mexicana recorrió mil 250 kilómetros que desafiaron su cuerpo y su mente al punto en el que le salió una bola por estrés en la espalda, misma que se removió quirúrgicamente.

Sin embargo, nada le borra la sonrisa. Menos al momento de mirar la medalla dorada que le recuerda el momento en el que completó su hazaña: Una travesía que duró un año entero y que, si bien implicó una recuperación física muy compleja, le permitió ondear la bandera de México en distintos “rinconcitos” del mundo.

“Me tomó por sorpresa que me sintiera tan cansada por muchos meses. No sólo muscularmente, sino también anímica y hormonalmente. Siendo mujer, tuve muchas complicaciones. No podía bajarme el cortisol, porque tu cuerpo entra en un sistema de shock. Estás en modo supervivencia por tantos días. Recuperarse de los desiertos fue difícil, pero también interesante”, recordó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Después de los desiertos, la ultramaratonista tomó la decisión de cambiar su entrenamiento para adaptarse a los cambios que vivió su cuerpo. Desde 2010, solamente 28 atletas han completado el 4 Deserts Grand Slam Plus.

“Mentalmente, es muy fuerte saber que no tienes una opción de sombra para resguardarte”, compartió Carmona.

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