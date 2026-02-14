Más Información

Recuento de violencia contra políticos en lo que va de 2026; alcaldes han sido baleados o víctimas de otro delito

Clásico Nacional: Chivas vs América – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026 – Liga MX

VIDEO: Reviven historia de amor entre Sheinbaum y Jesús María Tarriba; "te juro que te adoro", se cantan

Otra confusión, víctimas atacadas en antro de Angelópolis, Puebla; caen 4 sicarios

“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa

¡Por fin! Suspenden contingencia ambiental este San Valentín; prevén mejor calidad del aire este 15 de febrero

Ofrecen cargo en el extranjero a Marx Arriaga, pero lo rechaza; se le planteó participar en otra área: Mario Delgado

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Fiscalía exige revisión de amparo tras liberación del dueño de crematorio Plenitud; pide investigar a juez

Economía emite norma oficial para productos de acero en la construcción; busca garantizar seguridad

Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo

El expresidente de Estados Unidos, , calificó como un “circo” el estilo de gobierno del actual mandatario, , quien se encuentra en su segundo periodo presidencial, y lanzó duras críticas contra su administración.

“Hace sólo unos días, Donald Trump publicó una foto tuya, con tu cara en el cuerpo de un simio. Y, de nuevo, esto es… como si hubiéramos visto la degeneración del discurso. ¿Cómo podemos salir del lugar en el que hemos caído?”, preguntó Brian Tyler Cohen.

Obama respondió que “es importante reconocer que la mayoría de los estadounidenses consideran que este comportamiento es profundamente preocupante”. Añadió que, aunque estos episodios “llaman la atención” y funcionan como distracción, existe una ciudadanía que aún cree en la “decencia, la cortesía y la amabilidad”.

Obama criticó directamente a políticos y figuras públicas que amplifican la retórica incendiaria, argumentando que se ha erosionado el sentido básico del decoro. No hay nada de qué avergonzarse, dijo, y describió el cambio como una pérdida de decoro y respeto por el cargo.

Aun así, rechazó la idea de que el propio país haya seguido plenamente la espiral descendente de algunas de sus voces más fuertes.

Refiriéndose a los disturbios en tras una serie de enfrentamientos mortales con agentes federales, Obama dijo que la respuesta pública cuenta una historia diferente.

Elogió lo que llamó una "extraordinaria manifestación de organización, desarrollo comunitario y decencia" entre los residentes, presentando las protestas como un rechazo al clima político que se alimenta desde arriba.

“Este no es el Estados Unidos en el que creemos”, dijo, describiendo a un público que no está dispuesto a ceder ante el ruido. En cambio, añadió, la gente está optando por “contraatacar”, “resistir” y denunciar lo que ve.

