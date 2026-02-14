El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó como un “circo” el estilo de gobierno del actual mandatario, Donald Trump, quien se encuentra en su segundo periodo presidencial, y lanzó duras críticas contra su administración.

“Hace sólo unos días, Donald Trump publicó una foto tuya, con tu cara en el cuerpo de un simio. Y, de nuevo, esto es… como si hubiéramos visto la degeneración del discurso. ¿Cómo podemos salir del lugar en el que hemos caído?”, preguntó Brian Tyler Cohen.

Obama respondió que “es importante reconocer que la mayoría de los estadounidenses consideran que este comportamiento es profundamente preocupante”. Añadió que, aunque estos episodios “llaman la atención” y funcionan como distracción, existe una ciudadanía que aún cree en la “decencia, la cortesía y la amabilidad”.

Obama criticó directamente a políticos y figuras públicas que amplifican la retórica incendiaria, argumentando que se ha erosionado el sentido básico del decoro. No hay nada de qué avergonzarse, dijo, y describió el cambio como una pérdida de decoro y respeto por el cargo.

Aun así, rechazó la idea de que el propio país haya seguido plenamente la espiral descendente de algunas de sus voces más fuertes.

Refiriéndose a los disturbios en Minneapolis tras una serie de enfrentamientos mortales con agentes federales, Obama dijo que la respuesta pública cuenta una historia diferente.

Elogió lo que llamó una "extraordinaria manifestación de organización, desarrollo comunitario y decencia" entre los residentes, presentando las protestas como un rechazo al clima político que se alimenta desde arriba.

“Este no es el Estados Unidos en el que creemos”, dijo, describiendo a un público que no está dispuesto a ceder ante el ruido. En cambio, añadió, la gente está optando por “contraatacar”, “resistir” y denunciar lo que ve.

