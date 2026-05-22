Malas noticias para México previo al partido de preparación rumbo al Mundial de 2026, esta noche frente a la Selección de Ghana, en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Este viernes, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue notificada sobre la sanción que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, debido al grito discriminatorio registrado durante los partidos de la Selección Mexicana ante Ecuador y Paraguay, en 2025.

La sanción consiste en el cierre de algunas partes del inmueble para el compromiso de esta noche contra el combinado africano.

"En cumplimiento de dicha resolución, se bloquearon algunas zonas para la venta al público conforme a las disposiciones establecidas por FIFA y las autoridades operativas del estadio", explicó la FMF en un comunicado.

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Comunicado de la Federación Mexicana de Futbol, previo al partido amistoso entre México y Ghana - Foto: @FMF en X

El choque ante Ecuador, disputado en Guadalajara y el compromiso frente a Paraguay en el Alamodome de Houston, ambos el año anterior, fueron los encuentros donde se presentó este grito que la Femexfut ha buscado erradicar desde varios años atrás.

"La Federación Mexicana de Futbol reitera su compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria en los estadios y hace un llamado a la afición para alentar con pasión y respeto, contribuyendo a que el futbol siga siendo un espacio familiar e incluyente para todos", enfatizó la FMF en su escrito.

También ayer, desde el seno tricolor anunciaron el lanzamiento de una nueva campaña con la que buscan sumar a la erradicación de esta polémica expresión en los estadios de la Liga MX y donde juegue la Selección Mexicana.

"La Ola sí, el Grito no", es el nombre de la campaña que lanzaron ayer con el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la Selección Nacional con la ola y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA.

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