México se mantuvo durante 2025 por tercer año al hilo como el principal proveedor de mercancías de Estados Unidos, de acuerdo con información del Departamento de Comercio del país vecino.

Datos de la balanza comercial indican que las mercancías con la etiqueta Made in Mexico representaron 15.7% de todas las importaciones que la Unión Americana realizó el año pasado, tras haberse ubicado en 15.6% en 2024, y se trató de la mayor tasa desde que hay registro, a partir de 1985.

El año pasado las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense tuvieron un valor de 535 mil millones de dólares, mientras que, en sentido inverso, los productos enviados desde EU al territorio nacional ascendieron a 338 mil millones de dólares. Así, hubo un saldo favorable de 197 mil millones de dólares para México.

Exportaciones a Estados Unidos

De cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en julio, el resultado confirma la integración de la región, explicaron analistas del colectivo México, ¿cómo vamos?

En contraste, la participación de China en las importaciones estadounidenses cayó 9%, cuya brecha con México refleja un mayor peso relativo de América del Norte en las cadenas de suministro, detallaron especialistas.

“Ante el inicio del proceso formal de revisión del T-MEC persisten pendientes relevantes en México: condiciones del mercado laboral, presencia de inversión china y certidumbre regulatoria en el sector energético. Atender estos temas será clave para una revisión exitosa”, dijeron los especialistas.

“Con la revisión más próxima, fortalecer el comercio regional implica impulsar sectores con mayor potencial exportador, particularmente las manufacturas”.

Relación primordial

Por separado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó que México captó 15.5% del total de exportaciones estadounidenses, superando a Canadá con 15.4%.

“Este hecho marca la primera ocasión en que México se convierte en el principal mercado de exportación de Estados Unidos durante un año completo”, dijo el organismo empresarial a través de un comunicado.

“A nivel de capítulos del Sistema Armonizado, México es el principal destino para 25% de los sectores económicos de Estados Unidos y figura como el segundo mercado más importante en 50% de ellos”.

Asimismo, México es un gran comprador de cereales, electrónicos, productos de hierro y acero, autopartes, vehículos, maquinaria y energía estadounidenses.

Efecto arancelario

Los datos del Departamento de Comercio mostraron que el déficit comercial de Estados Unidos se redujo ligeramente en 2025, año en el que el presidente Donald Trump trastocó al comercio mundial con aranceles de doble dígito a la mayoría de los países.

Sin embargo, la brecha en el comercio de bienes, como maquinaria y aeronaves, el principal foco de las políticas proteccionistas de Trump, alcanzó un récord el año pasado a pesar de los amplios impuestos a las importaciones.

En general, la brecha entre los bienes y servicios que Estados Unidos vende a otros países y lo que les compra se redujo a poco más de 901 mil millones de dólares, frente a 904 mil millones en 2024, aunque siguió siendo la tercera cifra más alta de la que se tenga registro. Las exportaciones subieron 6% el año pasado, mientras que las importaciones aumentaron casi 5%.

Además, el déficit de Estados Unidos en el comercio de bienes se amplió 2% para imponer un récord de 1.24 billones de dólares el año pasado, después de que las empresas estadounidenses incrementaron las importaciones de microprocesadores y otros artículos desde Taiwán para respaldar inversiones en inteligencia artificial.

En medio de las persistentes tensiones con Beijing, el déficit en el comercio de bienes con China se desplomó casi 32%, hasta 202 mil millones de dólares en 2025 gracias a una fuerte caída tanto de las exportaciones como de las importaciones desde la segunda economía más grande del mundo.

Pero la brecha de bienes con Taiwán se duplicó hasta 147 mil millones de dólares y se disparó 44%, hasta los 178 mil millones, con Vietnam.

El economista Chad Bown, investigador principal del Peterson Institute for International Economics, señaló que las crecientes brechas con Taiwán y Vietnam podrían ponerlos “en la mira” este año si Trump se concentra más en el desbalance de las cifras comerciales y menos en la rivalidad con China.

Los aranceles son un impuesto que pagan las importadoras de Estados Unidos y cuyo costo a menudo se traslada al consumidor en precios más altos.

Pero no han tenido tanto impacto en la inflación como los economistas esperaban en un principio.

El mandatario estadounidense Donald Trump sostiene que los aranceles protegerán a la industria estadounidense, traerán de regreso la manufactura al país y recaudarán dinero para el Departamento del Tesoro.