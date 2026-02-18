Más Información
Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista
Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"
Cronología del caso Javier Duarte, el rostro del “nuevo PRI” presumido por Peña; así fue la caída del exgobernador de Veracruz
Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX
FBI investiga posible traslado de Nancy Guthrie a México, reporta TMZ; autoridades habrían contactado a fuerzas federales mexicanas
Monreal habla sobre licencia de Sergio Mayer para asistir a reality show; “no deja de tener el cargo”, dice Kenia López
A 2 años de la tragedia, responsabilizan a Protección Civil por colapso de escenario en mitin de MC en Nuevo León; exigen disculpa pública
Canadá eliminó este miércoles las principales sanciones económicas contra Siria, vigentes desde 2011, aunque mantendrá medidas selectivas contra responsables de violaciones de derechos humanos y del antiguo régimen de Bachar al Asad, anunció hoy la ministra de exteriores canadiense, Anita Anand.
La medida alivia las restricciones a las importaciones y exportaciones, a las actividades de inversión y a la prestación de servicios financieros y de otro tipo, incluidas operaciones relacionadas con el monitoreo de telecomunicaciones y transacciones petroleras.
Lee también Zuckerberg lamenta demora para identificar a menores de edad en Instagram; testifica en juicio sobre adicción a redes sociales
Además, Canadá retira de la lista de sancionados a 24 entidades y una persona para reducir barreras a la actividad económica y facilitar transacciones "con entidades estatales clave" para la recuperación del país, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá en un comunicado.
El anuncio marca un giro significativo en la política canadiense hacia Siria tras casi tres lustros de aislamiento económico, aunque Ottawa subrayó que no se trata de un levantamiento total de sanciones, ya que mantendrá en vigor las sanciones contra individuos y entidades estrechamente vinculados al antiguo régimen.
Además, el Gobierno canadiense creó dos nuevos criterios para poder sancionar a personas y entidades responsables de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos o de socavar la paz, la seguridad y la estabilidad en Siria.
Lee también NASA fija despegue de Artemis II, la misión de regreso a la Luna, para el 6 de marzo; realiza otra prueba de combustible
En aplicación de estos nuevos parámetros, Canadá impuso sanciones a seis individuos acusados de abusos graves.
En la actualidad, Canadá mantiene sanciones contra 32 entidades sirias y 229 ciudadanos del país.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cc/rmlgv
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]