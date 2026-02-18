Más Información

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Fallece el pintor Roger von Gunten, miembro de la generación de la Ruptura

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Cronología del caso Javier Duarte, el rostro del “nuevo PRI” presumido por Peña; así fue la caída del exgobernador de Veracruz

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

FBI investiga posible traslado de Nancy Guthrie a México, reporta TMZ; autoridades habrían contactado a fuerzas federales mexicanas

Monreal habla sobre licencia de Sergio Mayer para asistir a reality show; “no deja de tener el cargo”, dice Kenia López

A 2 años de la tragedia, responsabilizan a Protección Civil por colapso de escenario en mitin de MC en Nuevo León; exigen disculpa pública

¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

eliminó este miércoles las principales sanciones económicas contra Siria, vigentes desde 2011, aunque mantendrá medidas selectivas contra responsables de violaciones de derechos humanos y del antiguo régimen de Bachar al Asad, anunció hoy la , Anita Anand.

La medida alivia las restricciones a las importaciones y exportaciones, a las actividades de inversión y a la prestación de servicios financieros y de otro tipo, incluidas operaciones relacionadas con el monitoreo de telecomunicaciones y transacciones petroleras.

Además, Canadá retira de la lista de sancionados a 24 entidades y una persona para reducir barreras a la actividad económica y facilitar transacciones "con entidades estatales clave" para la recuperación del país, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá en un comunicado.

El anuncio marca un giro significativo en la política canadiense hacia Siria tras casi tres lustros de aislamiento económico, aunque Ottawa subrayó que no se trata de un levantamiento total de sanciones, ya que mantendrá en vigor las sanciones contra individuos y entidades estrechamente vinculados al antiguo régimen.

Además, el Gobierno canadiense creó dos nuevos criterios para poder sancionar a personas y entidades responsables de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos o de socavar la paz, la seguridad y la estabilidad en .

En aplicación de estos nuevos parámetros, Canadá impuso sanciones a seis individuos acusados de abusos graves.

En la actualidad, Canadá mantiene sanciones contra 32 entidades sirias y 229 ciudadanos del país.

