Miami. El despegue de tiene como posible fecha el próximo 6 de marzo, según ha informado este miércoles la , y dependerá del resultado de la nueva prueba general con combustible después de que se pospusieran las ventanas de lanzamiento previstas para febrero debido a inconvenientes en el primer ensayo en frío.

La misión, que representará el regreso del ser humano a la tras más de medio siglo, llevará por primera vez a la órbita lunar a una mujer, a un astronauta afroamericano y a uno canadiense.

La agencia espacial estadounidense también ha informado hoy de que desde la noche del martes comenzó el segundo ensayo en frío (Wet Dress Rehearsal) de la y su poderoso cohete Space Launch System (SLS), que ya están instalados en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral.

La primera oportunidad posible para el lanzamiento es el viernes 6 de marzo, ha detallado la NASA, pero aclara que no hay aún una fecha de lanzamiento definida hasta que los equipos completen esta prueba crítica y analicen los datos.

Este se prolongará hasta el viernes y busca ejecutar toda la secuencia de operaciones de lanzamiento de Artemis II, que llevará alrededor de la Luna durante una misión de unos 10 días a cuatro astronautas.

La prueba incluye cargar propelentes criogénicos en los tanques del cohete SLS, realizar un conteo regresivo, probar la capacidad de reiniciar el reloj de cuenta regresiva y vaciar los tanques para practicar procedimientos de .

Estos pasos aseguran que el equipo esté completamente preparado para el día del lanzamiento.

Durante la prueba, se harán pausas planificadas para simular situaciones reales, incluyendo posibles cancelaciones por problemas técnicos o climáticos.

Al final, se drenará el propelente y se revisarán todos los datos antes de fijar oficialmente la fecha de lanzamiento.

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y llevará a los seres humanos nuevamente alrededor de la Luna por primera vez desde 1972.

Junto con el comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, viajarán los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

