Donald Trump nominó el martes por segunda vez al empresario multimillonario y exastronauta Jared Isaacman, cercano al dueño de SpaceX, Elon Musk, para el puesto de director de la NASA.

El presidente estadounidense hizo el anuncio en Truth Social seis meses después de retirar su primera nominación de Isaacman para el cargo en medio de su distanciamiento de Musk, el que fuera su mano derecha en la política de reducir el tamaño del gobierno federal.

En caso de ser confirmado por el Senado, Isaacman sustituirá al secretario de Transporte, Sean Duffy, que ha ejercido como director interino de la NASA.

"La pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación a ampliar los límites de la exploración, desvelar los misterios del universo y promover la nueva economía espacial lo convierten en la persona ideal para dirigir la NASA", afirmó Trump en su publicación.

El magnate republicano retiró la primera nominación de Isaacman en mayo justo en medio de la disputa entre Musk y Trump por un proyecto de ley fiscal.

La Casa Blanca explicó entonces que retiró su nominación por el apoyo previo de Isaacman a los demócratas.

