Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció, sin pruebas, un "fraude" en el referéndum sobre la redistribución de distritos electorales en California, una de las votaciones que se celebran hoy en el país, junto con las de alcaldes en ciudades como Nueva York.
"La votación inconstitucional sobre la redistribución de distritos en California es un ENORME FRAUDE, ya que todo el proceso, en particular la votación misma, está MANIPULADO", escribió el mandatario en su red social, Truth Social.
Trump, que en 2020 denunció también sin pruebas un fraude en las elecciones presidenciales que perdió contra Joe Biden, aseguró que los republicanos han sido "excluidos" del voto por correo y afirmó que el proceso se encuentra "bajo una investigación legal y penal muy rigurosa".
La Proposición 50, que se somete a referéndum en California, busca una redistribución temporal de los distritos electorales del estado a favor del Partido Demócrata, lo que podría propiciar que la Administración republicana de Trump pierda su mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de 2026.
Esa medida fue impulsada por las autoridades de California, un estado de mayoría demócrata, para responder a una iniciativa similar liderada por los republicanos en Texas, donde intentan redistribuir los escaños para facilitar una victoria trumpista en las elecciones a la Cámara Baja del próximo año.
