Washington. Millones de estadounidenses están llamados a las urnas este martes para elegir alcalde en ciudades como y Miami, gobernador en estados como Nueva Jersey y Virginia, o para decidir sobre un nuevo mapa electoral para las elecciones al Congreso en California, cuando se cumple prácticamente un año de la victoria del presidente, , cuya influencia en algunas de estas contiendas se pondrá a prueba este martes.

En total, más de treinta estados celebrarán comicios que servirán para medir el pulso político del país tras nueve meses del segundo mandato de Trump, no exentos de polémica, mientras el busca recomponerse del batacazo antes de las elecciones de medio término.

Nueva York, la esperanza de la izquierda

Una de las carreras que más protagonismo ha adquirido en este martes electoral es la de la alcaldía de Nueva York. El candidato demócrata, Zohran Mamdani, lidera las últimas encuestas, seguidas del independiente Andrew Cuomo, exgobernador del estado, y el republicano Curtis Sliwa.

Mamdani, que de ganar las elecciones como predicen las encuestas se convertiría en el primer alcalde musulmán de la ciudad, y en el más joven desde 1892, representa al ala más izquierdista dentro de los demócratas. Durante la campaña ha sido acusado de populista, o de "comunista" como le clasifica Trump, que este lunes pidió el voto para Cuomo, pese a que lo criticó con dureza durante su etapa como .

La victoria de Mandani, representante de un ala progresista en alza en la órbita de un Partido Demócrata desdibujado, podría suponer un revés para un Trump que siempre quiso dejar su impronta en su natal Nueva York.

Más de 30 estados celebrarán comicios que servirán para medir el pulso político del país tras nueve meses del segundo mandato de Trump. Foto: AFP
13 candidatos a la alcaldía de Miami

Otra gran ciudad de EU que celebra elecciones municipales es . Allí, trece candidatos luchan por suceder al alcalde, Francis Suárez, muy cercano a Trump y quien no puede presentarse a la reelección para un tercer mandato consecutivo en los comicios del próximo martes.

Entre los aspirantes se encuentran los exalcaldes de Miami, Xavier Suárez padre del actual regidor, y Joe Carollo. Sin embargo, es el cubano-estadounidense Emilio Gonzáles, quien ha recibido el apoyo público del gobernador de Florida, el republicano .

La crisis de vivienda es uno de los asuntos más candentes de estas elecciones, debido a la fuerte demanda y que ha experimentado Miami en los últimos años, unido a la entrada de inversión inmobiliaria extranjera y de lujo, que ha provocado un encarecimiento de los precios.

Nueva Jersey y Virginia, el balón de oxígeno de los demócratas

El Partido Demócrata ha focalizado sus esfuerzos en la carrera a gobernador del estado de y Virginia como una especie de primer impulso para ir recuperando terreno tras la derrota de el año pasado y de cara a las elecciones legislativas del año que viene.

En el caso de Nueva Jersey, la candidata demócrata, Mickie Sherrill, aventaja por un estrecho margen a su rival republicano Jack Ciattarelli. La diferencia está dentro del margen de error de los sondeos y podría acabar con el control del estado y servir de termómetro de la popularidad de Trump, que ha dado su apoyo a Ciattarelli, en un estado que el republicano asegura que cada vez es más trumpista.

Sin embargo, la candidata demócrata a gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, mantiene una clara ventaja a la republicana, Winsome Earle-Sears, de acuerdo con varios sondeos en un estado tradicionalmente considerado bisagra.

Trump dijo este lunes que votar por las candidatas demócratas en y Nueva Jersey sería optar por "transgénero para todos", más crimen y los "precios de la energía más caros" y que, por el contrario, su marca política significa menos impuestos, mayor seguridad y gasolina barata.

La victoria de Spanberger, que en el cierre de campaña hoy aseguró que el miércoles será el comienzo de "darle vuelta a muchos escaños", pondría fin a cuatro años de gobierno del gobernador republicano Glenn Youngkin.

Las candidatas demócratas han centrado gran parte de sus campañas en condenar las políticas de Trump, y precisamente por eso, del resultado de ambas elecciones, los líderes del partido podrán sacar conclusiones a la hora de preparar la a nivel nacional.

Más de 30 estados celebrarán comicios que servirán para medir el pulso político del país tras nueve meses del segundo mandato de Trump. Foto: EFE
El mapa electoral de California

En el estado de California van a celebrar una de las votaciones más decisivas de la jornada. Sus ciudadanos deben decidir si avalan la redistribución de distritos congresionales para dar más escaños a los demócratas de cara a las elecciones para la Cámara de Representantes y el el próximo año.

La Proposición 50, como la han bautizado, busca una redistribución temporal de los mapas electorales para poner la balanza a favor del Partido Demócrata en cinco escaños que, de otro modo, estarían en poder de los republicanos en este estado.

Esta medida, que se espera sea aprobada, es una clara respuesta a la iniciativa liderada por Trump en Texas para retener la mayoría republicana con una maniobra similar a la que se propone aquí.

