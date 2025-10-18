Más Información

Entre lodo y escombro, Comisión de Búsqueda rastrea a desaparecidos por lluvias; 39 siguen sin ser localizados

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

Pemex vigila su infraestructura ante lluvias; implementa plan de prevención ante posible derrame o fuga de hidrocarburos

EL UNIVERSAL recibe Premio Excelencia Periodística de la SIP por "Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia"

Cruz Azul vs América EN VIVO - Jornada 13 de la Liga MX; sigue todas las acciones del Clásico Joven

Estudiante Diana Jael murió ahogada al quedar atrapada en casa en Veracruz; muebles arrastrados por Río Cazones taparon la salida

Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz

Muere Sam Rivers, integrante de Limp Bizkit, a los 48 años

VIDEOS Miles de zombies se apoderan de calles de la CDMX

VIDEO Max Cortázar cae al agua en relanzamiento del PAN; es rescatado por sus compañeros

Luisa Alcalde reacciona al relanzamiento del PAN; "las mismas caras y acabaron con el azul", expresa

Vinculan a proceso a José Ignacio "N" por feminicidio de Itzel Díaz, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en Edomex

Al acabar el día de las protestas contra el mandatario , bajo el lema "No Kings", la posteó una imagen del presidente y del vicepresidente JD Vance como reyes, mientras colocó a los demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer como charros.

En el mensaje, la Casa Blanca posteó: "Estamos construidos de manera diferente.Que todos tengan una buena noche".

Millones de personas salieron este sábado a las calles en ciudades de todo Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Washington y Miami, bajo el lema "No Kings" ("No queremos reyes"), para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente del presidente Trump.

Tras protestas, Casa Blanca comparte foto de Donald Trump junto a JD Vance como reyes y pone a demócratas como "charros". Foto: @WhiteHouse
Las manifestaciones, a las que acudieron casi 7 millones de personas según los organizadores, fueron convocadas de forma simultánea en más de 2 mil 500 ciudades y municipios de los 50 estados del país con el objetivo de convertirse en la mayor protesta desde el regreso de Trump al poder el pasado enero.

Esta es la segunda edición de la movilización "No Kings", tras la celebrada el 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños del mandatario, que según los organizadores reunió a unos cinco millones de personas.

Desde antes del cierre de gobierno, que lleva más de dos semanas, Trump posteó en Truth Social un video de los demócratas con símbolos mexicanos.

Miles de personas se manifiestan en distintas ciudades de Estados Unidos bajo la consigna "No kings day". Foto: AFP
El video, realizado con , muestra a Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, con sombrero mexicano y bigote; a su lado está Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado.

De fondo, en el video se escucha el Jarabe Tapatío.

Entonces, el mandatario publicó el video luego de reunirse con los líderes demócratas, sin llegar a algún acuerdo, ante un posible cierre de gobierno.

Días después, Vance habló sobre las burlas a los demócratas y el video hecho con Inteligencia Artificial en el que les ponen un sobrero charro: “Sobre lo del sombrero, Hakeem Jeffries dijo que era racista. Y, sinceramente, ni siquiera sé qué significa eso. O sea, ¿es un mexicano-estadounidense que se siente ofendido?”.

Vance aseguró que el presidente Trump dejará de publicar videos generados con inteligencia artificial (IA) burlándose del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Jeffries, si este respalda una propuesta republicana de financiación.

Jeffries ha tachado la publicación de “asquerosa” y “racista” y acusó a los republicanos de no querer negociar de buena fe en una conversación con la cadena MSNBC.

La Casa Blanca ha posteado videos con el mensaje: “Cada día que los demócratas mantienen cerrado el gobierno, el sombrero se hace 10 veces más grande”.

