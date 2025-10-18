Al acabar el día de las protestas contra el mandatario Donald Trump, bajo el lema "No Kings", la Casa Blanca posteó una imagen del presidente y del vicepresidente JD Vance como reyes, mientras colocó a los demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer como charros.

En el mensaje, la Casa Blanca posteó: "Estamos construidos de manera diferente.Que todos tengan una buena noche".

Millones de personas salieron este sábado a las calles en ciudades de todo Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Washington y Miami, bajo el lema "No Kings" ("No queremos reyes"), para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente del presidente Trump.

Lee también No kings day: colectivos de latinos y mexicanos marchan en EU contra Trump; participa Morena Nueva York

Tras protestas, Casa Blanca comparte foto de Donald Trump junto a JD Vance como reyes y pone a demócratas como "charros". Foto: @WhiteHouse

Las manifestaciones, a las que acudieron casi 7 millones de personas según los organizadores, fueron convocadas de forma simultánea en más de 2 mil 500 ciudades y municipios de los 50 estados del país con el objetivo de convertirse en la mayor protesta desde el regreso de Trump al poder el pasado enero.

Esta es la segunda edición de la movilización "No Kings", tras la celebrada el 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños del mandatario, que según los organizadores reunió a unos cinco millones de personas.

Desde antes del cierre de gobierno, que lleva más de dos semanas, Trump posteó en Truth Social un video de los demócratas con símbolos mexicanos.

Lee también FOTOS: "No Kings": protestas contra Trump traen un ambiente festivo; el Partido Republicano las llama manifestaciones de "odio a EU"

Miles de personas se manifiestan en distintas ciudades de Estados Unidos bajo la consigna "No kings day". Foto: AFP

El video, realizado con IA, muestra a Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, con sombrero mexicano y bigote; a su lado está Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado.

De fondo, en el video se escucha el Jarabe Tapatío.

Entonces, el mandatario publicó el video luego de reunirse con los líderes demócratas, sin llegar a algún acuerdo, ante un posible cierre de gobierno.

Días después, Vance habló sobre las burlas a los demócratas y el video hecho con Inteligencia Artificial en el que les ponen un sobrero charro: “Sobre lo del sombrero, Hakeem Jeffries dijo que era racista. Y, sinceramente, ni siquiera sé qué significa eso. O sea, ¿es un mexicano-estadounidense que se siente ofendido?”.

Lee también Liberan a excongresista George Santos después de que Trump conmutara su sentencia por fraude

Vance aseguró que el presidente Trump dejará de publicar videos generados con inteligencia artificial (IA) burlándose del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Jeffries, si este respalda una propuesta republicana de financiación.

Jeffries ha tachado la publicación de “asquerosa” y “racista” y acusó a los republicanos de no querer negociar de buena fe en una conversación con la cadena MSNBC.

La Casa Blanca ha posteado videos con el mensaje: “Cada día que los demócratas mantienen cerrado el gobierno, el sombrero se hace 10 veces más grande”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc