El excongresista George Santos, de Nueva York, fue liberado de una prisión federal el viernes por la noche después de que el presidente Donald Trump conmutara su sentencia de siete años de cárcel por fraude.

Joseph Murray, su abogado, declaró que Santos fue liberado de la Institución Correccional Federal Fairton en Nueva Jersey después de las 10 p. m. del viernes. "Se ha corregido una gran injusticia", declaró Murray.

Trump afirmó que creía que la sentencia de Santos era excesiva dada la naturaleza de sus delitos financieros.

El presidente también sugirió que se había sentido conmovido por los relatos de Santos sobre su estancia en prisión, que había publicado en una columna periódica en un periódico local de Long Island.

“George ha estado en aislamiento durante largos periodos y, según todos los indicios, ha sido terriblemente maltratado”, escribió Trump en redes sociales. “Por lo tanto, acabo de firmar una Conmutación de Pena, liberando a George Santos de prisión INMEDIATAMENTE. ¡Mucha suerte, George, que tengas una vida plena!”.

George Santos, rodeado de periodistas cuando sale del Capitolio de los Estados Unidos después de que sus compañeros votaron para expulsarlo de la Cámara de Representantes el 1 de diciembre de 2023 en Washington, DC. Foto: AFP

Las mentiras de George Santos

Tras convertirse en el primer republicano abiertamente homosexual elegido para el Congreso en 2022, Santos ocupó su escaño menos de un año tras revelarse que se había inventado gran parte de su biografía.

Durante la campaña, Santos había afirmado ser un exitoso consultor empresarial con credenciales de Wall Street y una considerable cartera inmobiliaria. Pero cuando se analizó su currículum, admitió que nunca se había graduado de Baruch College, ni había destacado como jugador en el equipo de voleibol de la universidad de Manhattan, como había afirmado. Tampoco había trabajado en Citigroup ni en Goldman Sachs.

Ni siquiera era judío. Santos insistió en que se refería a que era “algo judío” porque la familia de su madre tenía ascendencia judía, aunque él se había criado como católico.

En realidad, el entonces joven de 34 años tenía problemas económicos e incluso se enfrentaba al desahucio.

En 2023 fue acusado de robar a donantes y a su campaña, de cobrar de forma fraudulenta prestaciones por desempleo y de mentir al Congreso sobre su riqueza.

En cuestión de meses, fue expulsado de la Cámara de Representantes, con 105 republicanos votando con los demócratas para convertir a Santos en el sexto miembro en la historia de la cámara baja en ser destituido por sus pares.

Se declaró culpable cuando estaba a punto de ser juzgado.

Aún así, una destacada excompañera en la Cámara, Marjorie Taylor Greene, instó a la Casa Blanca a conmutar la sentencia de Santos alegando, en una carta enviada pocos días después de su ingreso en prisión, que el castigo era "una gran injusticia" y el resultado de la desmesura judicial.

Greene fue una de las que celebró el anuncio el viernes. Por su parte, Nick LaLota, un congresista republicano que representa a parte de Long Island y ha sido muy crítico con Santos, dijo en una publicación en redes sociales que Santos “no solo mintió” y que sus delitos “merecen más que una sentencia de tres meses”.

“Debería dedicar el resto de su vida a mostrar arrepentimiento y a indemnizar a aquellos a quienes perjudicó”, escribió LaLota.

El indulto a Santos parece anular no solo su condena de prisión, sino también cualquier “futura multa, indemnización, libertad condicional, libertad supervisada u otras condiciones”, según una copia de la orden de Trump publicada en X por Ed Martin, el abogado de indultos del Departamento de Justicia.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Santos había aceptado pagar una indemnización de 373.750 dólares y una multa de 205.003 dólares.

