El presidente estadounidense, , declaró que ha conmutado la sentencia del exrepresentante estadounidense en un caso de fraude federal.

El mandatario hizo el anuncio el viernes con respecto a Santos, quien cumple más de siete años en una prisión federal después de declararse culpable de cargos de fraude y robo de identidad.

El republicano de fue sentenciado en abril después de admitir el año pasado haber engañado a donantes y robado las identidades de 11 personas, incluidos sus propios familiares, para hacer donaciones a su campaña.

El presidente Donald Trump, en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington. Foto: AP/Archivo
El presidente Donald Trump, en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington. Foto: AP/Archivo

Se presentó en la Institución Correccional Federal de Fairton, en el sur de Nueva Jersey, el 25 de julio y está alojado en un campo penitenciario de mínima seguridad con menos de otros 50 reclusos.

“Acabo de firmar una conmutación, liberando a George Santos de la prisión, INMEDIATAMENTE”, publicó Trump en su plataforma de redes sociales.

"George Santos era un poco "pícaro", pero hay muchos pícaros en nuestro país que no están obligados a cumplir siete años de prisión. Empecé a pensar en George cuando volvió a surgir el tema del senador demócrata Richard "Da Nang Dick" Blumenthal", mencionó el líder estadounidense.

"Como todos recuerdan, "Da Nang" afirmó durante casi 20 años ser un orgulloso veterano de Vietnam, habiendo soportado lo peor de la guerra, viendo a los heridos y muertos mientras corría colinas arriba y valles abajo, con la cara llena de sangre. Era "un gran héroe" y se lo contaba a cualquiera que quisiera escucharlo. ¡Y entonces sucedió! Era un completo fraude. Nunca fue a Vietnam, nunca vio Vietnam, nunca vivió las batallas allí ni en ningún otro lugar. Su condición de héroe de guerra, e incluso su mínimo servicio en nuestras , fue totalmente inventado. Esto es mucho peor que lo que hizo George Santos, ¡y al menos Santos tuvo el coraje, la convicción y la inteligencia de VOTAR SIEMPRE POR LOS REPUBLICANOS!".

Mencionó que "George ha estado en régimen de aislamiento durante largos periodos y, según todos los informes, ha sido terriblemente maltratado".

