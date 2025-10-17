El presidente Donald Trump dijo el viernes que la guerra en Ucrania debería terminar ahora, en su forma actual, y que ambas partes deberían poder reclamar la victoria.

“Ya se ha derramado suficiente sangre, y los límites de propiedad se definen por la Guerra y las Agallas. Deberían detenerse donde están”, escribió Trump en Truth Social poco después de concluir una reunión con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. “¡Qué ambos canten la Victoria, que la Historia decida! Basta de tiroteos, basta de muertes, basta de enormes e insostenibles sumas de dinero gastadas”.

Al describir su reunión del viernes con el presidente de Ucrania como "muy interesante" y "cordial", Trump dijo que transmitió un mensaje similar a Zelensky del que le dijo al presidente ruso Vladimir Putin un día antes.

“Le dije, como también le sugerí encarecidamente al presidente Putin, que es hora de detener la matanza y llegar a un ACUERDO”, escribió.

Trump denunció las “miles de personas asesinadas cada semana” y concluyó: “¡BASTA! ¡VUELVAN A CASA CON SUS FAMILIAS EN PAZ!”.

Zelensky declaró que habló con el mandatario estadounidense sobre armas de largo alcance, pero dijo que no haría más comentarios porque Estados Unidos "no quiere una escalada".

Al preguntársele si aún confía en que el presidente estadounidense se toma en serio la decisión de tomar medidas contra Rusia, Zelensky declaró a la prensa a las afueras de la Casa Blanca: "Confiamos en Estados Unidos. Confiamos en que el presidente quiere poner fin a esta guerra".

Agregó: "Creemos que también fue difícil gestionar la situación en Medio Oriente, y el presidente lo logró. Espero que logre gestionar esta situación".

“Hablamos, también de largo alcance, por supuesto, y no quiero hacer declaraciones al respecto. Decidimos no hablar de ello porque nadie quiere… Estados Unidos no quiere una escalada, etc.”, declaró Zelensky después de su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense.

Añadió que habló con Trump sobre garantías de seguridad bilaterales.

Dijo que los dos líderes tuvieron una reunión "productiva" y hablaron sobre una amplia gama de temas, incluidas las defensas aéreas de Ucrania.

