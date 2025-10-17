Más Información

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Inicia discusión de la Ley de Ingresos 2026 en la Cámara de Diputados

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Con video, Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas atendiendo afectaciones por lluvias; "son de lo mejor en nuestro país"

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Chocan dos unidades del transporte público en la GAM; hay 10 personas lesionadas

Pide Diana Sánchez Barrios la detención de quienes ordenaron el atentado en su contra

El presidente dijo el viernes que la debería terminar ahora, en su forma actual, y que ambas partes deberían poder reclamar la victoria.

“Ya se ha derramado suficiente sangre, y los límites de propiedad se definen por la Guerra y las Agallas. Deberían detenerse donde están”, escribió Trump en Truth Social poco después de concluir una reunión con el presidente ucraniano . “¡Qué ambos canten la Victoria, que la Historia decida! Basta de tiroteos, basta de muertes, basta de enormes e insostenibles sumas de dinero gastadas”.

Al describir su reunión del viernes con el presidente de Ucrania como "muy interesante" y "cordial", Trump dijo que transmitió un mensaje similar a Zelensky del que le dijo al presidente ruso Vladimir Putin un día antes.

Presidente ruso, Vladímir Putin. Foto: Xinhua/Archivo
Presidente ruso, Vladímir Putin. Foto: Xinhua/Archivo

“Le dije, como también le sugerí encarecidamente al presidente Putin, que es hora de detener la matanza y llegar a un ACUERDO”, escribió.

Trump denunció las “miles de personas asesinadas cada semana” y concluyó: “¡BASTA! ¡VUELVAN A CASA CON SUS FAMILIAS EN PAZ!”.

Zelensky declaró que habló con el mandatario estadounidense sobre armas de largo alcance, pero dijo que no haría más comentarios porque Estados Unidos "no quiere una escalada".

Al preguntársele si aún confía en que el presidente estadounidense se toma en serio la decisión de tomar medidas contra Rusia, Zelensky declaró a la prensa a las afueras de la Casa Blanca: "Confiamos en Estados Unidos. Confiamos en que el presidente quiere poner fin a esta guerra".

Agregó: "Creemos que también fue difícil gestionar la situación en Medio Oriente, y el presidente lo logró. Espero que logre gestionar esta situación".

“Hablamos, también de largo alcance, por supuesto, y no quiero hacer declaraciones al respecto. Decidimos no hablar de ello porque nadie quiere… no quiere una escalada, etc.”, declaró Zelensky después de su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense.

Añadió que habló con Trump sobre garantías de seguridad bilaterales.

Dijo que los dos líderes tuvieron una reunión "productiva" y hablaron sobre una amplia gama de temas, incluidas las defensas aéreas de Ucrania.

