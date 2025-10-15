Más Información

Canciller De la Fuente sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan avances de seguridad fronteriza

EU aplicará nueva multa de 5 mil dólares, más de 92 mil pesos, a quienes crucen ilegalmente la frontera

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Trump autoriza a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, revela el New York Times

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Concanaco pide condonar o suspender pago de servicios e impuestos a comercios afectados por lluvias

Marina y Sedena aumentan despliegue de elementos en estados afectados por lluvias; reparten medicinas y despensas

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

SAT se dice abierto al diálogo con sus trabajadores tras paro de labores

BBVA México se disculpa con usuarios por falla en su sistema y asegura que “fue un problema de fierros”

Desaparecen dos mujeres en Mazatlán; una de ellas es la buscadora María de los Ángeles Valenzuela

Sube un peso la tarifa del Mexibús y Mexicable en el Estado de México

El gobierno del presidente autorizó en secreto a la Agencia Central de Inteligencia () llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, informa este miércoles el diario estadounidense The New York Times, que se basa en información de funcionarios estadounidenses informados del tema.

La medida representa una escalada en la campaña de Estados Unidos contra el régimen del venezolano luego de los ataques que ha emprendido el gobierno estadounidense contra embarcaciones frente a las costas venezolanas, alegando que transportan drogas. Hasta el momento, estos ataques han dejado 27 personas muertas, a las que Trump describió como “narcoterroristas”.

Sin embargo, de acuerdo con el Times, el objetivo final del gobierno de Trump es derrocar a Maduro. Bajo la nueva autorización, la CIA podrá llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una serie de operaciones en el Caribe, dice el medio estadounidense.

La CIA, bajo esta autorización emitida por poder presidencial, podría incluso emprender acciones encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea de forma unilateral o en conjunción con una operación militar de mayor envergadura, explica el medio, que aclara que por ahora se desconoce si la CIA está planeando alguna operación en Venezuela o si simplemente las autoridades se están preparando para cualquier contingencia.

Sin embargo, la autorización se produce, señala el Times, en momentos en que el Ejército estadounidense está planeando su propia posible escalada, elaborando opciones para que el presidente Trump las considere, incluyendo ataques dentro de Venezuela.

El presidente Donald Trump difundió un video del ataque contra la lancha en la que, dijo, navegaban narcoterroristas del Tren de Aragua. Fotos: Tomadas de video

EU vs cárteles de la droga latinoamericanos

La magnitud del despliegue militar en la región es considerable: actualmente hay 10 mil soldados estadounidenses allí, la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico, pero también se cuenta con un contingente de marines en buques de asalto anfibio. En total, la Armada tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino desplegados en el Caribe.

En agosto pasado, el Times reportó que Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha considerado organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto.

Trump acusa a Maduro de encabezar el llamado Cártel de los Soles, al que declaró organización terrorista extranjera.

Además, Trump declaró que su país está en una “guerra no internacional” contra los cárteles de la droga, declarando a los narcos como “combatientes ilegales”.

Maduro ha dicho que Venezuela está preparada para resistir cualquier ataque lanzado por Estados Unidos y este mismo miércoles se activó en Caracas un plan para la defensa de Venezuela ante lo que llamó el "asedio" de Estados Unidos.

