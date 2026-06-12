A lo largo de la historia, sólo 11 futbolistas han conquistado la Champions League y la Copa del Mundo en el mismo año calendario.

Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Uli Hoeneß y Jupp Kapellmann fueron los primeros en conseguirla (1974), al ganar la Orejona con el Bayern Munich y el Mundial con Alemania.

Tuvieron que pasar 24 años (1998) para que otro jugador alcanzar su hito; Christian Karembeu al coronarse con el Real Madrid y Francia.

A la siguiente justa mundialista (Corea-Japón 2002, también con el equipo merengue, pero con otra selección (Brasil) llegó el noveno al listado: Roberto Carlos.

El número 10 y el 11, de igual manera, formaban parte de la escuadra madridista y lo hicieron en las siguientes dos Copas del Mundo, pero con distintos países, Sami Khedira con Alemania (Brasil 2014) y Raphael Varane con Francia (Rusia 2018).

Luego de que el PSG conquistara el bicampeonato de la Champions League hay varios futbolistas que podrían integrarse en esta lista.

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Los franceses Ousmane Dembélé, Lucas Hernández, Désiré Doué, Warren Zaire-Emery y Bradley Barcola con Les Bleus.

Los portugueses Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha y Gonçalo Ramos, con los lusos.

De igual forma, el español Fabián Ruiz tiene la oportunidad, al ser parte de La Roja que luce fuerte con Luis de la Fuente.

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