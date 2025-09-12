La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de falsas las afirmaciones de la agencia Reuters que señalan un supuesto acuerdo del Ejercito mexicano con la CIA para la detención de capos.

“Es falso lo que dice Reuters. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el Ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso. No es verdad”, aseguró en la conferencia matutina de este viernes.

La Presidenta señaló que sí hay una colaboración informativa entre México y Estados Unidos que ha permitido detectar actos delictivos y dar seguimiento a los generadores de violencia, aunque negó que los agentes de la CIA colaboren en campo con los elementos mexicanos.

“Lo que hay, como siempre lo hemos dicho es coordinación y cooperación en información, información que tiene Estados Unidos de sus agencias se comparte con las instituciones del gabinete de seguridad y una vez que se tiene confirmada esta información se opera en México por los propios elementos de Defensa, de Marina o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de la propia Fiscalía”, sostuvo.

Mencionó que la agencia envió una solicitud de información, la cual se respondió con una nota aclaratoria que decía que sus afirmaciones no tenían fundamento; no obstante, la información fue publicada.

