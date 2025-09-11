Durante la entrevista con la conductora Julie Banderas en el medio Fox News, el presidente nacional del PRI Alejandro "Alito" Moreno, dijo que el gobierno que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador de Morena, y que ahora continua la presidenta Claudia Sheinbaum, "ha tenido pactos con el crimen organizado".

De acuerdo con el líder priista, actualmente en México se vive un "régimen autoritario" como ocurrió en Venezuela, por lo que hizo un llamado a "defender la democracia" y "no permitir que el país se convierta en Venezuela".

"Hoy lo que se vive en México es un régimen autoritario, se está rompiendo la normalidad democrática y nosotros hemos denunciado públicamente, sistemáticamente, que no se puede permitir en México el mismo modelo que hicieron en Venezuela que es instaurar una narcodictadura terrorista y comunista".

De acuerdo con Alito, la realidad en el país es que existen 230 mil homicidios, más de 120 mil desaparecidos y "en más del 60% del territorio mexicano no se puede transitar por la presencia de los cárteles de la droga".

"El Gobierno hoy quiere callar a los opositores"

Durante la entrevista, el senador dijo que en el país también se vive una "censura brutal" y expresó que él mismo es víctima de la persecución política por parte del Gobierno.

"Es un gobierno que hoy quiere callar a los opositores, que hay una persecución política brutal contra los opositores, contra un servidor, porque hemos denunciado este pacto que tiene el gobierno con el crimen organizado", expresó.

Dijo, además, que en el partido de Morena existen narcopolíticos, por lo que hizo un llamado a investigar y sancionar: "Lo han dicho públicamente, públicamente está acreditado (que) sus gobernadores, sus políticos, sus legisladores, están vinculados al crimen organizado".

Gobierno de México financia a televisora de Nicolás Maduro

Agregó que el Gobierno de México ha sido cuatro veces señalado por la Casa Blanca de tener vínculos con el crimen organizado.

Respecto a la investigación de Latinus en la que revela que el gobierno de México financia a la televisora del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el líder nacional del PRI dijo que:

"Hay contratos, hay dinero, hay recursos del gobierno de México para financiar y promover esta dictadura comunista, donde un tirano como Nicolás Maduro ha destruido la democracia, hay pactos con el crimen organizado".

