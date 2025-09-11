La presidenta Claudia Sheinbaum reveló escenas de la forma en cómo practica para dar el Grito de Independencia la noche del próximo lunes 15 de septiembre en Palacio Nacional.

Esta mañana, en su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal informó que ayer miércoles tuvo un ensayo del Grito de Independencia, y donde adelantó que prevé lanzar diversos "Vivas" desde el Balcón Presidencial.

Destacó que será la primera vez que una mujer va a dar el Grito de Independencia, "es bastante novedad", comentó al ser cuestionada sobre la cantidad de exclamaciones que tendrá la noche del 15 de septiembre.

"Ayer ensayé, así les puedo decir. Ayer ensayé. Ya sentí la Campana. Había aire por la Bandera. Entonces, ayer ensayamos porque es un acto muy importante. Es una conmemoración primero, que se ha llevado a cabo en México desde hace muchos años. Y segundo, celebramos la independencia. Entonces, uno tiene que asumirlo responsablemente, yo como Presidenta, lo que significa este acto para el pueblo de México. Y asumirlo, por eso ensayamos", reveló.

Agregó: "Nos concentramos en este acto tan importante y tan emotivo y tan fundamental para la vida pública y de unión, de la independencia de nuestro país".

Este jueves, en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló algunas escenas de este ensayo.

En un breve video, se observa a la Mandataria federal practicar el protocolo de recibir y saludar la Bandera Nacional por parte de la escolta de las y los cadetes del Heroico Colegio Militar en el Salón Embajadores, para posteriormente salir al Balcón Presidencial, lanzar las "vivas" y tocar la Campana de Dolores.

La ceremonia del Grito de Independencia se llevará a cabo este lunes 15 de septiembre, a las 22:50 horas.

Antes, desde las 20:00 horas en el Zócalo iniciarán los conciertos que ofrecerán la cantante Alejandra Ávalos, el colectivo "Legado de Grandeza", así como La Arrolladora Banda "El Limón".

Me preguntaron si había alguna novedad para el Grito de Independencia de este año. Les platico. pic.twitter.com/HRyD3q0Ov8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 12, 2025

