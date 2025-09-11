La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 11 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum lamenta explosión de pipa en Puente de la Concordia; expresa su solidaridad a familiares de víctimas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó la explosión de ayer de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, que al momento ha dejado 90 heridos y cinco fallecidos, y afirmó que el gobierno federal está pendiente en todo lo que se necesite. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Sheinbaum lamenta asesinato del activista y simpatizante de Trump, Charlie Kirk; “Nuestra condena a actos de este tipo”, expresó

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó esta mañana el ataque contra el activista estadounidense y simpatizante de Donald Trump, Charlie Kirk. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

A la par de incrementar impuestos a refrescos y tabaco, Salud va por medidas para atender efectos negativos en la salud

Ante la propuesta de incrementar los impuestos saludables, bebidas azucaras y tabaco, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz explicó que van por cuatro medidas para disminuir el consumo y efectos negativos en la salud de la población. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Medicamento de Cuba para tratar pie diabético ya se encuentra en clínicas del IMSS-Bienestar: Ssa; "Resultados son muy sorprendentes"

El titular de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que el medicamento cubano para tratar el pie diabético ya se encuentra en clínicas del IMSS-Bienestar. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Sheinbaum pide modificar propuesta de presupuesto del Poder Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Cámara de Diputados que reoriente los 15 mil millones de pesos que pidieron de aumento al antiguo Poder Judicial (PJ), propuesto que este recurso vaya a universidades y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Sheinbaum promete transparentar caso Segalmex; explica qué pasó con los ventiladores para la pandemia

La Mandataria federal prometió transparentar el caso Segalmex, en el que se señaló fraude en este organismo creado en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Sheinbaum revela que ensayó el Grito de Independencia: "Será la primera vez que una mujer va a dar el Grito de Independencia", afirma

De cara al 15 de septiembre, Sheinbaum Pardo reveló que este miércoles tuvo un ensayo del Grito de Independencia, y prevé diversos "Vivas" desde el balcón presidencial de Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Ante aranceles que se propone en Paquete Económico, Sheinbaum asegura que están dialogando con embajadores

Ante los aranceles que se proponen a diversos países en el proyecto Paquete Económico 2026, Sheinbaum Pardo dijo que están dialogando con los embajadores para que no haya ningún conflicto con ningún país. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Tras explosión de pipa, Sheinbaum anuncia que se buscará fortalecer la seguridad en traslado de combustible

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que tras la explosión de una pipa de gas LP ayer en Iztapalapa en donde hasta ahora se reportan seis fallecidos y 90 heridos, se buscará fortalecer la seguridad en el traslado de combustibles. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

