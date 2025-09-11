Ante los aranceles que se proponen a diversos países en el proyecto Paquete Económico 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que están dialogando con los embajadores para que no haya ningún conflicto con ningún país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional este 11 de septiembre, la Presidenta dijo que han hablado con el embajador de China, y de Corea del Sur, para explicar que estas medidas son para el fortalecimiento de la economía del país, y del Plan México.

"Estamos hablando con los embajadores aquí en México, nosotros no queremos ningún conflicto con ningún país, entonces está hablando con ellos, con el embajador de China en México, que recientemente tuve la oportunidad, por cierto, de darle, bueno de recibir sus cartas credenciales, con Corea del Sur, les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México, pero lo que queremos es hablar y platicar y no, sin necesidad de generar algún conflicto", explicó la Mandataria federal.

"¿Ustedes esperarían alguna alza de ciertos productos en México?, se le preguntó.

"No, se hizo un estudio muy detallado del posible impacto inflacionario que pudiera tener una medida como esta, hay muchísimos, muchísimos productos que no están, que no tienen estos aranceles. Hay algunos que sabemos que van a impulsar la producción nacional, como por ejemplo textiles, zapatos que hemos hablado, plásticos, vehículos ligeros y algunos otros que tienen que ver con lo mismo, pero estamos en la mejor disposición de hablar con todos los países y está dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio", explicó.

"¿Estos aranceles a otros países podrían mejorar las condiciones de México en estas negociaciones comerciales con Estados Unidos?", se les mencionó.

"No, no tiene ese objetivo. O sea, recuerden que el plan antes de que incluso el presidente Trump supiéramos que iba a ganar, todavía estaba la elección de Estados Unidos y hablamos del Plan México y de sustitución de importaciones y de fortalecimiento de la industria nacional en ciertos sectores donde México ha perdido muchísima capacidad de producción", detalló.

Sheinbaum mencionó que es un decreto, y por eso lo llevan en el Proyecto del Paquete Económico, "porque finalmente es en el Congreso el aval del proyecto del Plan México, al que todos se han sumado".

