La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con el Paquete Económico 2026 se garantizan los programas sociales, y aumenta el presupuesto para salud, educación, vivienda, así como la inversión pública para la construcción de trenes y carreteras.

"¿Qué características tiene lo que se presentó? Uno: garantía de todos los programas de bienestar, todos los programas de bienestar garantizados.

"Número dos: aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye: falso, aumenta. ¿En dónde aumenta? principalmente en el IMSS-Bienestar. Si sumamos todo lo que tiene que ver con salud: Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE, aumenta; Educación, aumenta el presupuesto en educación; Vivienda, aumenta; Inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta. Garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos, y al mismo tiempo garantiza la inversión".

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal indicó que lo que sí disminuye es el gasto de operación del gobierno sin afectar los gastos administrativos del gobierno por ejemplo, los salarios de los altos funcionarios no van a aumentar.

"¿Disminuye algo? Sí, el gasto de operación del gobierno sin afectar lo que hace o los gastos administrativos del gobierno. Por ejemplo, los salarios de los altos funcionarios no van a aumentar, ni la inflación.

"Disminuye todavía más algunos gastos de administración. Eso sí disminuye. Es decir, la austeridad republicana es aquella que disminuye el costo del gobierno la sociedad", indicó.

