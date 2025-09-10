Al menos siete personas han muerto por casos relacionados con el huachicol fiscal, entre ellos cuatro marinos, tres exfuncionarios federales de la FGR y uno más de la Agencia Nacional de Aduanas.

Ayer, la Secretaría de Marina reportó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en un supuesto accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

Según el informe del mando naval, Del Ángel Zúñiga se “accidentó” en el ejercicio militar dentro de las instalaciones de la Zona Naval, en dicho puerto del Pacífico, por lo que la dependencia expresó su “pesar” y extendió sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, y aseguró que les otorgará todo el respaldo conforme a lo establecido por la ley.

Ernesto Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, fue asesinado en agosto pasado. Foto: Especial

El capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga se desempeñó como subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo, Colima, cargo en el que estuvo hasta 2023, cuando fue reemplazado por el también marino Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, quien fue secuestrado y privado de la vida en mayo de 2023, dos semanas después de asumir el cargo.

Al respecto, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el homicidio del Martínez Covarrubias fue una respuesta a las acciones de control que su gobierno estaba tomando para combatir el tráfico de fentanilo en el puerto de Manzanillo.

La muerte de Del Ángel Zúñiga ocurrió unas horas después de que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, fue encontrado sin vida en su oficina, en un aparente suicidio, luego de que se dio a conocer que recibía sobornos de 100 mil pesos a cambio de permitir el ingreso de buques con combustible no reportado para pago de impuestos.

Carlos Narváez Romero, exfuncionario en la Agencia Nacional de Aduanas, fue asesinado en 2024. Foto: Especial

Entre las muertes relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles de Estados Unidos a México también se encuentra la del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, registrada en agosto pasado y que fue ligada al aseguramiento de casi 2 millones de litros de hidrocarburo a una célula del Cártel del Golfo, en un predio de la ciudad de Reynosa.

En noviembre del año pasado, sujetos armados asesinaron al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, director general de Recaudación de Aduanas en el puerto de Manzanillo, Colima, quien denunció una red de corrupción en las aduanas encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.

En octubre de 2024 un comando ejecutó a Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la delegación de la FGR en Colima, hecho que también se relacionó con las investigaciones que realizaba sobre las actividades de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna en las aduanas y en la Secretaría de Marina.

En mayo de 2024, Carlos Narváez Romero, exfuncionario en la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue asesinado en Ciudad de México.

En 2022 buscó ser titular de la Agencia Nacional de Aduanas, que apenas pasaba a control de las Fuerzas Armadas.