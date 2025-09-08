La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a la Profepa 7 ejemplares de vida silvestre para resguardo: 2 guacamayas verdes (Ara militaris), 3 loros cabeza amarilla (Amazona oratix), 1 guacamaya azul dorada (Ara ararauna), 1 tortuga sulcata (Centrochelys sulcata), mismos que fueron trasladados a una UMA, asegurados en Tabasco.

De acuerdo con un comunicado, la entrega fue resultado de la solicitud de la FGR a la oficina de la Profepa en Tabasco para coadyuvar en una denuncia por presencia de personas con armas y animales exóticos en un domicilio de la zona denominada Altozano, del municipio de Centro, Tabasco.

“El 5 de septiembre, derivado de una denuncia por la presencia de personas con armas y ejemplares de vida silvestre, la FGR requirió a la Profepa designar personal para auxiliarle al siguiente día en aplicar las medidas técnicas de contención, aseguramiento, resguardo y manejo adecuado de ejemplares de vida silvestre que pudieran ser localizados durante una diligencia”, se detalló.

Lee también Profepa y Guardia Nacional desmantelan aserradero ilegal en Morelos; participan más de 40 elementos en el operativo

Además informó que el 6 de septiembre, inspectores de la Profepa, en coordinación con la FGR, la Defensa, la Guardia Nacional y médicos veterinarios especialistas, se constituyeron en el domicilio, en donde se encontraron los 7 ejemplares ya mencionados, a los que se sumaron 1 cebra (Equus zebra) y 2 avestruces (Struthio camelus), los cuales quedaron asegurados por la FGR en el domicilio. Los ejemplares se observaron en aparente buena condición y en espacios adecuados.

Y el fue el 7 de septiembre que personal de la Profepa, en coordinación con la Fiscalía, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y médicos veterinarios especialistas, se constituyeron en el domicilio, en donde se aseguraron los ejemplares que fueron entregados a la Profepa para el debido resguardo: 2 guacamaya verde, 3 loro cabeza amarilla, 1 guacamaya azul dorada y 1tortuga sulcata, mismos que son trasladados a una UMA. Los 2 avestruces y la cebra quedaron asegurados por la FGR en el domicilio.

Lee también Detienen a hombre responsable de multihomicidio en Centla, Tabasco; autoridades rescatan a siete menores sustraídos

Se informó que la Profepa dará seguimiento a la denuncia y continuará coadyuvando con la FGR en la integración de la carpeta de investigación, así como en el seguimiento del estado de salud de los ejemplares.

La guacamaya verde y el loro cabeza amarilla se encuentran enlistadas en la norma oficial NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de peligro de extinción.

FGR entrega a Profepa dos guacamayas verdes, tres loros cabeza amarilla y una guacamaya azul dorada en Tabasco. Foto: Profepa

FGR entrega a Profepa dos guacamayas verdes, tres loros cabeza amarilla y una guacamaya azul dorada en Tabasco. Foto: Profepa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em