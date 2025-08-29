Reptiles y tlacuaches listados en la NOM-059SEMARNAT-2010, en categoría de riesgo, fueron liberados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la Reserva de la Biosfera Sierra Huautla, en Morelos, tras ser rescatados y puestos en rehabilitación.

El pasado 23 y 24 de agosto, los 24 ejemplares de vida silvestre fueron puestos en libertad en el ejido El Limón de Cuauchichinola, municipio de Tepalcingo, tras ser cuidados en Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), predios e instalaciones que trabajan con fauna silvestre, así como en las propias instalaciones de la Profepa.

Las especies liberadas son 11 tortugas casquito, Kinosternon integrum; una culebra parchada mexicana, Salvadora mexicana; un gavilán de Cooper, Accipiter cooperii; dos iguanas espinosas mexicanas, Ctenosaura pectinata; una boa constrictora, Boa constrictor, y 9 tlacuaches, Didelphis virginiana.

Las tortugas, el gavilán y la culebra parchada se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

La liberación se realizó en dos etapas para cuidar los hábitos naturales de cada ejemplar, por ejemplo, los animales de hábitos diurnos fueron liberados por la tarde, mientras que los nocturnos al anochecer, para garantizar su adecuada reincorporación a la vida silvestre.

En esta actividad participaron también ejidatarios del Limón, personal de los PIMVs, así como estudiantes y especialistas de la Universidad Benito Juárez de Medicina Veterinaria, quienes acompañaron el proceso de liberación y conservación.

La Profepa indicó que seguirá trabajando en coordinación con instituciones, comunidades y ciudadanía para proteger la fauna silvestre, con el objetivo de evitar ilícitos ambientales y fomentar la entrega voluntaria de ejemplares en situación vulnerable.

Además, invitó a los ciudadanos a continuar colaborando en el rescate y entrega de ejemplares de vida silvestre, pues esta acción contribuye al bienestar de las especies y a la conservación de los ecosistemas en México.

kicp/apr