Un establecimiento que vendía ilegalmente artículos elaborados con partes y pieles de fauna silvestre protegida por la NOM 059, como venado cola blanca (Odocoileus virginianus), mantarraya (Dasyatis sp), caiman (Caiman sp) y pitón (Phyton sp), en Oaxaca, fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ().

Tras una denuncia ciudadana sobre la caza, elaboración y comercialización de productos de pieles como huaraches, bolsas y cinturones, confeccionados con las pieles de dichos animales, personal de la dependencia acudió al establecimiento ubicado en el municipio de Villa Hidalgo, distrito de Villa Alta, para clausurarlo y asegurar las pieles.

Fue el 25 de agosto cuando la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros proporcionó información sobre la , en la que se indicó que existían publicaciones en una red social, donde se promovía la venta de artículos de piel semejantes a los de jaguar, caimán y pitón.

El 27 de agosto personal de la Profepa, con apoyo de elementos de la (GN), realizó la visita de inspección al establecimiento y constató que el sitio realizaba actividades de transformación y comercialización de pieles de sin contar con el registro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales () para llevar a cabo tales actividades.

La dependencia informó que se encontraron los siguientes productos sin acreditar su legal procedencia: una piel de pitón; una piel de mantarraya; una piel y un busto de venado cola blanca y tres fragmentos de piel de caimán.

La Profepa indicó que las especies Caiman sp y Python sp se encuentran listadas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Ante estas irregularidades y con fundamento en la normatividad vigente, se impusieron medidas de seguridad que incluyeron el aseguramiento precautorio de los bienes encontrados y la clausura temporal total del establecimiento, con la colocación de los sellos correspondientes.

La Procuraduría indicó que reforzará las acciones de inspección y vigilancia, particularmente en las zonas de hábitat del jaguar en Oaxaca. Así, llamó a la ciudadanía a denunciar ilícitos de este tipo.

