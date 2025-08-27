El general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, reportó una reducción de 27% en el delito de robo en carreteras, y destacó las acciones implementadas en cuanto a vigilancia en las vías federales con el operativo Balam.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, Cortés Hernández resaltó la aplicación de una estrategia para hacer frente al robo en carreteras, con un despliegue en dos estados de la república y 22 tramos carreteros.

“Se ha obtenido, durante los 330 días de la administración, una reducción en este delito del 27% en comparación con el periodo similar anterior”, refirió al mencionar que la recuperación de vehículos de transporte de carga robados asciende al 61%.

Lee también Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Destacó el comandante de la Guardia Nacional que se implementó la Operación Cero Robos en las autopistas México Querétaro y México Puebla, y a la fecha, después de 49 días de operación, se ha obtenido una reducción de 55% en este delito en la primera de las vías, y del 50% en la segunda.

En ambas autopistas se ha logrado recuperar 30 de los vehículos robados y se han frustrado 13 intentos de asalto “gracias a labores de inteligencia, trabajo coordinado y apoyo de las Fiscalías”, agregó.

“Por la situación particular del estado de Sinaloa, el robo de vehículos particulares en las autopistas Mazatlán-Culiacán se redujo en un 46.67%, como parte de la estrategia Balam y Operación Cero Robos. También se han asegurado a los delincuentes 71 armas cortas, 2 mil 877 cartuchos, 169 cargadores y 58 kilos de diversas dosis de droga”, reportó Cortés Hernández.

Lee también Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles

Refrendó el compromiso de la Guardia Nacional de velar por la seguridad de las y los mexicanos, “constituyéndose en una fuerza confiable y cercana a la población”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr