Tras afirmar que el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador apesta a podredumbre, a sangre y a traición a la Patria, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, se sumó a las voces que exigen que se investigue y se procese al exmandatario por su presunta responsabilidad en el escándalo de huachicol fiscal en el que están involucrados mandos de la Secretaría de Marina (Semar).

“Durante años, López Obrador sacaba su ridículo pañuelo blanco para decir que había acabado con la corrupción. Decía que el huachicol ya no existía. ¡Pura mentira! ¡Pura demagogia! Mientras hablaba de 'honestidad', los negocios turbios con el crimen organizado crecían al amparo del poder y de su familia", comentó.

“¿No fue él quien dijo que en México ningún negocio jugoso se hacía sin el visto bueno del presidente? Entonces está claro, él estaba enterado y dio el visto bueno, a confesión de partes, y en este caso, además, con todas las pruebas. Exigimos que se investigue y se procese a quien públicamente reconoció que ‘el presidente está enterado de todo’”, expresó el líder priista en redes sociales.

Aseguró que el PRI va a desenmascarar a los narcopolíticos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) uno por uno, “porque México no necesita cobardes ni farsantes”.

Moreno dijo que es característico de las mafias que marinos involucrados en las operaciones ilegales estén muriendo en circunstancias sospechosas. “Uno se ‘suicida’, otro muere en un ‘accidente con arma de fuego’. ¿Eso es casualidad? ¡No!”, señaló.

“Actúan como las mafias, operan con la lógica del crimen organizado, ese al que tanto idolatran y con el que tienen complicidades inconfesables. Tenemos razón: son los narcopolíticos de Morena, son el cártel de Morena".

“El sexenio de López Obrador apesta a podredumbre, a sangre y a traición a la Patria. Nosotros vamos a desenmascararlos uno por uno. Porque México no necesita cobardes ni farsantes. Necesita valor, necesita verdad y necesita un liderazgo con carácter, determinación y voluntad inquebrantable para poner orden en nuestro país”.

El presidente del Partido Revolucionario Institucional hizo un llamado a las mexicanas y los mexicanos a defender a nuestro país, a la democracia y a la libertad sin miedo, pues advirtió, “no podemos permitir que México se convierta en una narcodictadura, terrorista y comunista como Venezuela”.

Dijo que los políticos de Movimiento de Regeneración Nacional “nos van a engañar con chivos expiatorios y ensuciando a cualquiera, ni desprestigiando a una institución tan arraigada en el pueblo como la Marina Armada de México”.

