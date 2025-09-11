Más Información

Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Sheinbaum lamenta explosión de pipa en Puente de la Concordia; expresa solidaridad con familiares de víctimas

Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

De cara al , la presidenta reveló que este miércoles tuvo un ensayo del Grito de Independencia, y prevé diversos "Vivas" desde el balcón presidencial.

Destacó que será la primera vez que una mujer va a dar el , "es bastante novedad", comentó al ser cuestionada sobre la cantidad de exclamaciones que tendrá la noche del 15 de septiembre.

"Ayer ensayé, así les puedo decir. Ayer ensayé. Ya sentí la campana. Había aire por la bandera. Entonces, ayer ensayamos porque es un acto muy importante. Es una conmemoración primero, que se ha llevado a cabo en México desde hace muchos años. Y segundo, celebramos la independencia. Entonces, uno tiene que asumirlo responsablemente, yo como Presidenta, lo que significa este acto para el pueblo de México. Y asumirlo, por eso ensayamos", reveló.

Agregó: "Nos concentramos en este acto tan importante y tan emotivo y tan fundamental para la vida pública y de unión, de la ".

