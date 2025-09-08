Más Información

La presidenta adelantó que la ceremonia del , la noche del próximo , será muy austera, en donde esencialmente invitará a los integrantes de su gabinete.

“Va a ser una ceremonia muy austera, muy muy austera. Esencialmente va a ser el gabinete, el gabinete legal”, detalló en conferencia de prensa matutina.

A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal explicó que en el del 16 de septiembre en las calles de la Ciudad de México se invitará a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como embajadores.

“El 16 de septiembre, en el desfile si vamos a invitar a embajadores y a los Poderes. El 15 va a ser una ceremonia muy muy austera, con el gabinete nada más” comentó.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que será , el grupo musical que amenizará los festejos en la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

En la plancha del Zócalo también estarán la cantante Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza, quienes se presentarán a partir de las 20:00 horas.

