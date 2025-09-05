Más Información

Arranca piloto en Telcel, Movistar y AT&T para registro de usuarios de telefonía móvil; autoridades buscan combatir extorsión y fraudes

Arranca piloto en Telcel, Movistar y AT&T para registro de usuarios de telefonía móvil; autoridades buscan combatir extorsión y fraudes

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador

Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador

Trump firma orden que cambia nombre del Pentágono; ahora se llamará Departamento de Guerra

Trump firma orden que cambia nombre del Pentágono; ahora se llamará Departamento de Guerra

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Para que la presidenta dé su primer la noche del próximo 15 de septiembre, trabajadores alistan todo lo necesario en Palacio Nacional.

Este viernes se observaron diversos trabajos con en el balcón principal de Palacio Nacional, donde la Mandataria federal arengará los nombres de los héroes y heroínas patrias, además que hará sonar la campana de Dolores.

Aunque el 16 de septiembre es la fecha oficial en que se celebra la Independencia de México, desde 1896 se han comenzado los festejos la noche del día 15, con una verbena que se realiza en el Zócalo con miles de personas.

Lee también

Alistan Palacio Nacional para primer grito de Independencia de Sheinbaum el 15 de septiembre (05/09/2025). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL
Alistan Palacio Nacional para primer grito de Independencia de Sheinbaum el 15 de septiembre (05/09/2025). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Sheinbaum anuncia ceremonia "austera"

A 10 días de que dé su primer Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que ya lo está ensayando, y aseguró que la ceremonia en Palacio Nacional “será muy austera”.

En su mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que no habrá conferencia ese día en el Salón Tesorería.

“El 15 yo creo que no les voy a dar vacaciones, 15 de septiembre. Hasta la noche nos vemos”, dijo.

“Es una ceremonia muy austera aquí en Palacio, y bueno, más importante que celebrar nuestra Independencia”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses