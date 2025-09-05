Para que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dé su primer grito de Independencia la noche del próximo 15 de septiembre, trabajadores alistan todo lo necesario en Palacio Nacional.

Este viernes se observaron diversos trabajos con grúas en el balcón principal de Palacio Nacional, donde la Mandataria federal arengará los nombres de los héroes y heroínas patrias, además que hará sonar la campana de Dolores.

Aunque el 16 de septiembre es la fecha oficial en que se celebra la Independencia de México, desde 1896 se han comenzado los festejos la noche del día 15, con una verbena que se realiza en el Zócalo con miles de personas.

Lee también La Arrolladora Banda El Limón se presentará en verbena popular del 15 de septiembre; habrá más presentaciones musicales en el Zócalo

Alistan Palacio Nacional para primer grito de Independencia de Sheinbaum el 15 de septiembre (05/09/2025). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Sheinbaum anuncia ceremonia "austera"

A 10 días de que dé su primer Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que ya lo está ensayando, y aseguró que la ceremonia en Palacio Nacional “será muy austera”.

En su mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que no habrá conferencia ese día en el Salón Tesorería.

“El 15 yo creo que no les voy a dar vacaciones, 15 de septiembre. Hasta la noche nos vemos”, dijo.

“Es una ceremonia muy austera aquí en Palacio, y bueno, más importante que celebrar nuestra Independencia”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

Lee también Como La Casa de los Famosos y La Academia, Sheinbaum presume “alta audiencia” de México Canta; “la comunidad está prendida”, dicen

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc